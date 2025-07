El Cerdanya Film Festival es consolida com a cita cinematogràfica del Pirineu, amb unes 250 projeccions

Fotograma de la premiada pel·lícula ‘Sirat’, d’Oliver Laxe, que es podrà veure al Cerdanya Film Festival

El Cerdanya Film Festival, que se celebrarà a Puigcerdà del 29 de juliol al 17 d’agost, arriba a la 16a edició reafirmant-se com la cita cinematogràfica de l’estiu al Pirineu i consolidant-se com a “hub audiovisual de Catalunya, Andorra, Espanya i França”. I és que enguany s’hi projectarà uns 250 curtmetratges i llargmetratges, seleccionats d’entre les 3.000 pel·lícules que s’han rebut al concurs.

La durada del Festival s’allarga i tindrà sis dies més d’activitat que al 2024. Un dels motius, expliquen, és oferir més dies de cinema i quadrar millor la programació tenint en compte que aquests darrers mesos ha desaparegut una de les sales on es feien les projeccions: el Cinema Avinguda. A més a més, recorden que aquestes projeccions es combinen amb accions paral·leles com el Laboratori de Creació, un espai de formació i desenvolupament de pel·lícules, sèries, curtmetratges i documentals adreçat a cineastes i productors.

Entre les pel·lícules destacades que es podran veure al Festival, l’organització ha esmentat com a film inaugural The Unfixing, un documental dirigit per Nicole Betancourt, guanyadora d’un premi Emmy. També s’hi podrà veure Sirat, d’Oliver Laxe, la pel·lícula guanyadora del premi del jurat del recent Festival de Cannes 2025 i protagonitzada per Sergi López. I es projectarà una de les estrenes estrella d’aquest estiu: Detectiu Conan: One-eyed Flashback, la nova entrega d’aquest reeixit anime japonès.

També han destacat Un like de Bob Trevino, comèdia americana irreverent dirigida per Tracie Laymon; Una quinta portuguesa, escrita i dirigida per Avelina Prat (revelació del darrer Festival de Màlaga); el drama rural Lo que queda de tí, de Gala Gracia; la coproducció llatinoamericana i espanyola Ramon y Ramon, de Salvador del Solar; Los Tortuga, de Belén Funes; La mercancía más preciosa, pel·lícula dramàtica i d’animació de Michel Hazanavicius (autor de The Artist); El regreso de Ulises, un drama històric d’Uberto Pasolini que es podrà veure a Puigcerdà en preestrena; Les irresponsables, dirigida per Laura Mañá; i Diamanti, una tragicomèdia italiana dirigida per Ferzan Ozpetek.

A més a més, el Cerdanya Film Festival viurà la preestrena de Heidi. El rescat del linx, inspirada en el clàssic relat de Johanna Spyri i dirigida per Toby Schwarz i Aizea Roca Berridi. És una coproducció alemanya, espanyola i belga i que s’estrenarà als cinemes el 22 d’agost.





Preselecció dels Premis Goya

Al Cerdanya Film Festival es presenten propostes presents a diferents festivals de referència i estrenes nacionals i internacionals de curtmetratges. Els curtmetratges de ficció, animació i documental guanyadors es classificaran directament per a la preselecció dels Premis Goya, atès que el certamen cerdà està reconegut per l’Acadèmia del Cinema Espanyol com a festival assenyalat i col·laborador.

El Cerdanya Film Festival comptarà també amb el LabPro Estiu, per al perfeccionament de projectes en fase avançada; a més de l’Off Lab per a projectes amb producció o postproducció d’empreses de les diferents zones del Pirineu o que hi vulguin portar a terme la seva activitat.





Taules rodones de Plataforma per la Llengua i de l’associació d’actors

Els programes de creació es complementen amb un Laboratori d’Arts Escèniques i diferents formacions, tallers o conferències, on destaquen les del divulgador musical Xavier Cazeneuve i les taules rodones de Plataforma per la llengua i l’Associació de Professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya, amb qui el festival té subscrit un conveni de col·laboració.

El Festival també ha organitzat el Women Wip, un programa destinat a projectes audiovisuals en fase de postproducció promoguts per dones menors de 30 anys que cerquen assessoria i valoració del projecte per part de professionals destacats de la indústria audiovisual. I hi haurà un Fòrum de Coproducció, per a impulsar la producció audiovisual transfronterera, el foment del talent emergent transpirinenc i la internacionalització de projectes i empreses audiovisuals dels territoris pirinencs. Enguany, es realitza en col·laboració amb la Cinemateca de Perpinyà-Institut Jean Vigo i també comptarà amb la presència de Courts 66 de Ceret, com a organització convidada.

El Cerdanya Film Festival també ha apostat en aquesta edició per promoure la música del cinema, amb un cicle de set concerts per a potenciar el binomi cinema-música als Pirineus, amb la presència d’orquestres de renom.