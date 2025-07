Jaume Bartumeu, amb altres personalitats internacionals, dona suport al poble iranià

L’excap del Govern, Jaume Bartumeu. Foto: CERES

L’excap de Govern, Jaume Bartumeu, ha signat, junt amb altres cent tres antics líders (exprimers ministres, expresidents, exministres i exalcaldes) de tot el món, una carta oberta en la qual urgeixen la comunitat internacional a defensar els drets humans a l’Iran. Els signants posen de manifest la seva gran preocupació per l’agreujament de la crisi dels drets humans a l’Iran.

L’any passat el règim dictatorial va executar més de mil persones i les execucions han continuat el 2025. Les dones han estat les principals víctimes de la repressió i pateixen greus restriccions a la seva llibertat i dignitat sota la “Llei del vel i la castedat” que amplia el control estatal.

Els signants també afirmen que l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans “… hauria d’intervenir urgentment per a salvar la vida dels presos polítics en perill imminent d’execució a Iran.”

Alhora assenyalen que el poble iranià està demanant “… amb valentia democràcia i llibertat, rebutjant tant les dictadures monàrquica com religiosa…”

El manifest es clou recordant que “… el juny de 2024, més de 4.000 parlamentaris i 100 exlíders mundials van donar suport a una visió d’un Iran democràtic, fonamentat en els principis de separació entre religió i estat, igualtat de gènere, abolició de la pena de mort i eleccions lliures, com es recull en el pla de 10 punts de Maryam Rajavi. Aquest marc s’alinea amb les aspiracions del poble iranià per a una república democràtica i laica, i promet un futur democràtic per a l’Iran i una pau duradora a la regió.”

Jaume Bartumeu, que ja havia signat una carta oberta en el mateix sentit el 23 de maig de 2023, va signar també aquell manifest del mes de juny de 2024, després de participar el 29 i el 30 de juny de l’any passat, a París, en una cimera mundial de suport a la llibertat de l’Iran.

Entre els cent quatre signants d’enguany es troben un antic president de la Comissió Europea –Jean-Claude Junker–, un expresident que ha rebut el Premi Nobel de la Pau –el costa-riqueny Óscar Arias–, l’expresident de Polònia Aleksander Kwasniewski i els expresidents d’Argentina, Mauricio Macri, de Bolívia, Jorge Tuto Quiroga i de Colòmbia, Andrés Pastrana.

Jaume Bartumeu ha signat junt amb exprimers ministres belgues –Elio di Rupo i Guy Verhofstadt–, de Rumania, Petre Roman, de Grècia Antonis Samaras, i Sigmar Gabriel, antic ministre d’Exteriors i vice-Canceller d’Alemanya.

De San Marino han signat els antics presidents de la República (Capitani Regenti), Giuseppe Maria Morganti, Rosa Zafferani i Francesco Mussoni, i l’exministre d’Exteriors de San Marino, Nicola Renzi. L’exprimer ministre de Liechtenstein, Mario Frick, i l’exprimer ministre de Malta, Joseph Muscat han signat també.