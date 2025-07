Encamp: El Funicamp obre les portes a un estiu ple d’aventura amb nous atractius

Obertura del Funicamp a l’estiu (Comú d’Encamp)

El Funicamp ha obert aquest dissabte les seves portes per a donar inici a la temporada d’estiu, que s’allargarà fins al 8 de setembre en horari de 10 a 16 h, amb l’últim viatge de pujada a les 15 h (i a les 13 h per a l’excursió a l’Orri del Cubil). Aquest servei torna a oferir l’oportunitat, tant a residents com a visitants, de gaudir de l’entorn natural i cultural de les muntanyes encampadanes a través d’un ampli ventall d’activitats per a tots els gustos i edats.

La consellera de Comunicació i Turisme, Verònica Solsona, i la directora del departament de Turisme, Anna Canals, han visitat aquest dissabte les instal·lacions del Funicamp acompanyades d’Enric Martínez, responsable de l’oficina de transformació de Grandvalira SAETDE. Durant el primer trajecte de la temporada, han compartit viatge amb els primers usuaris d’enguany fins a la zona de Solanelles, situada a més de 2.500 metres d’altitud, per a copsar de primera mà les primeres impressions dels visitants.

Des d’allà, han completat l’experiència baixant amb el bus 4×4 fins a l’estany del Cubil, on també han vistat l’Orri, una de les excursions destacades d’aquest estiu. Ha estat en aquest entorn natural on la consellera ha fet valoració de l’inici de temporada, destacant que “l’obertura del Funicamp aquest estiu permetrà seguir gaudint de les activitats a la zona de Solanelles i Cubil, però també de la vall dels Cortals, que pren protagonisme aquest estiu”. També ha volgut donar importància a l’experiència del visitant, “volem que estigui content i informat i que pugui gaudir realment de la natura i d’aquest entorn”.

Aquest estiu, els visitants comptaran amb una nova senyalització tant a peu del Funicamp, com a la parada intermèdia i a Solanelles. Aquesta senyalització indicarà de manera clara les diferents parades i les activitats o punts d’interès que es poden trobar a cadascuna d’elles. A més, s’han instal·lat altres nous punts de senyalització en diferents indrets de la parròquia, com ara l’Estany de les Abelletes al Pas de la Casa. L’objectiu és facilitar l’orientació dels usuaris i ajudar-los a treure el màxim profit de la seva jornada a la muntanya.





Una activitat guiada per a descobrir la via ferrada dels Clots de l’Aspra

Enguany, la gran novetat és la incorporació d’una activitat estructurada i guiada a la via ferrada dels Clots de l’Aspra, situada a la vall dels Cortals. Aquesta via ja estava oberta al públic com a recurs permanent, però ara s’ofereix com una experiència dirigida per guies especialitzats, ideal per a iniciar-se en l’escalada vertical en un entorn natural espectacular.

L’activitat tindrà lloc cada dijous a les 10:30 h, té un cost de 45 euros per persona i inclou l’assegurança. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia a través de les Oficines de Turisme d’Encamp o per correu electrònic a bookingpasgrau@grandvalira.com.





Una oferta d’activitats que combina natura, cultura i esport

Durant la temporada d’estiu, el Funicamp es converteix en el punt de sortida de nombroses activitats. A l’estació intermèdia, es pot accedir a rutes de senderisme i vies ferrades, o visitar el pont tibetà i l’espai d’escalada al rocòdrom exterior dels Cortals.

Des de Solanelles, els visitants poden optar per diversos circuits de BTT, amb rutes senyalitzades. També es mantenen les excursions en bus 4×4 fins a l’Orri del Cubil, amb sortides cada 30 minuts, que permeten conèixer aquest antic establiment de pastors i gaudir de l’activitat de pesca d’alta muntanya en un entorn privilegiat.

Pel que fa a aquesta darrera proposta, continua sent gratuïta per als infants de 6 a 14 anys i compta amb l’acompanyament de guies especialitzats que ensenyen les tècniques bàsiques de pesca sense mort. Els majors de 14 anys que desitgin participar-hi hauran de portar el seu propi material i la corresponent llicència de pesca andorrana. L’activitat té una durada aproximada d’una hora i ofereix una experiència autèntica de natura i tranquil·litat.

Una altra de les propostes destacades és la Ruta dels Orris, un recorregut que permet descobrir part de la història ramadera i arquitectònica d’Andorra a través de les antigues construccions de muntanya utilitzades pels pastors: les cabanes, les munyideres, les pletes i altres elements tradicionals fets amb pedra seca. Aquesta ruta es divideix en tres itineraris —Les Deveses, Cubil i Encenrera— i es pot adaptar a totes les edats i nivells físics.

Amb la voluntat de seguir apostant per activitats familiars, actives i de contacte amb la natura, el departament de Turisme d’Encamp incorpora també aquest estiu una altra proposta original i immersiva: els cursos de supervivència a la natura conduïts pels especialistes de JJ Adventure. Aquestes sessions, a l’entorn dels Cortals d’Encamp, estan pensades perquè els participants descobreixin tècniques bàsiques per a desenvolupar-se en un entorn natural: des d’orientar-se amb brúixola i conèixer les constel·lacions, fins a construir refugis improvisats, fer foc amb mètodes naturals o potabilitzar aigua.

Després de l’èxit del primer cap de setmana, aquest dissabte s’havia programat una nova sessió en format de jornada intensiva d’un dia, amb una durada de deu hores. Aquesta proposta tenia també una nova convocatòria avui diumenge, 13 de juliol, amb un preu de 20 euros per als adults i 10 euros per als infants. Per a aquells que desitgin viure una experiència més completa, els dies 26 i 27 de juliol s’oferirà la modalitat de dos dies amb pernoctació a la intempèrie. El cost d’aquesta activitat és de 45 euros per als adults i 20 euros per als infants. Les inscripcions per a totes les modalitats es poden formalitzar a través del web www.encamp.ad.





Tarifes i accés gratuït amb el forfet de temporada

Les tarifes del Funicamp es mantenen respecte a temporades anteriors. El bitllet senzill de pujada té un cost de 10 euros i el d’anada i tornada és de 15 euros. Per a aquells que vulguin combinar el viatge amb l’excursió a l’Orri del Cubil en bus 4×4, s’ofereix un paquet complet per 20 euros.

L’accés al Funicamp és gratuït per a les persones que disposin del forfet de temporada Andorra Pass o Nord Pass 2024-2025. A més, el dia 8 de setembre, coincidint amb la festivitat de Meritxell, el viatge serà gratuït per a tothom, amb l’objectiu d’apropar encara més la muntanya als visitants i residents.

A més, durant tota la temporada d’estiu, els usuaris del Funicamp podran gaudir d’un descompte de 2 € en diversos bars, restaurants i cafeteries d’Encamp adherits a la promoció, simplement presentant el tiquet del forfet. Aquesta iniciativa té com a objectiu dinamitzar l’activitat econòmica de la parròquia i oferir un valor afegit als visitants que optin per descobrir la muntanya a través del Funicamp.

Tota la informació detallada i els descomptes disponibles es poden consultar a les Oficines de Turisme d’Encamp.