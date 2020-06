El Centre de la Cultura Catalana anima a fer un acte simbòlic amb la flama del Canigó

El Centre de la Cultura Catalana treballa per portar la flama del Canigó a Andorra i fer un acte simbòlic perquè el foc renovador del solstici d’estiu cremi a Andorra. Els fallaires, de moment, no preveuen cap acte i s’està pendent de la resposta del comú amb qui han parlat aquesta setmana.

A mitjan maig els fallaires van aturar el compte enrere de la cremada de falles d’aquest any. Sense fallaires la festa del solstici d’estiu perdia sentit. Amb tot, el Centre de la Culura Catalana no volia renunciar a la presència de la flama del Canigó a Andorra, una tradició ininterrompuda des de fa més de vint anys, i més ara que han rebut bones notícies des de Perpinyà.

La presidenta del centre, Teresa Cabanes, explica que “la flama es regenerarà, baixarà al Castellet de Perpinyà i s’està muntant un sistema perquè es pugui anar a recollir”.

Davant l’anunci, Cabanes ha comunicat al comú de la capital la intenció que el foc renovador arribi no amb un acte multitudinari, però sí simbòlic, que permeti als amants de la festa tenir com a mínim la flama al Principat la nit de Sant Joan. Proposa fer “un acte de recepció amb manifest de la síndica i deixar durant els dos dies de la festa una falla amb la flama al costat”.

Si les converses proliferen, els colonistes d’AINA s’han mostrat disposats a anar-la a buscar a la frontera.

Tot just hem sortit del confinament i potser són moltes les incògnites que hi ha entorn de l’organització d’esdeveniments però Sant Julià amb la festa de Canòlich ja ha demostrat que amb una mica d’enginy tot és possible.