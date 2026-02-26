El Centre de Benestar i Competències Digitals (CBCD) ha posat en marxa una nova pàgina web amb l’objectiu de centralitzar informació, recursos i iniciatives vinculades a l’ús responsable de la tecnologia i al desenvolupament de competències digitals. El nou portal es presenta com una eina de referència per a la ciutadania, empreses, professionals i institucions interessades en la transformació digital i el benestar tecnològic.
Impulsat per Andorra Digital, el CBCD, que tindrà una seu física a l’edifici del NODE un cop s’enllesteixin les obres, té com a missió reforçar la capacitació digital i promoure un ús segur i responsable de les tecnologies.
La nova pàgina web ofereix una estructura intuïtiva i accessible que permet consultar per temàtiques les principals línies d’actuació del centre. Entre els apartats destacats hi ha la secció “Serveis i iniciatives”, on es recullen projectes orientats a millorar les competències digitals, fomentar el benestar tecnològic i reduir les bretxes digitals.
El portal també inclou informació sobre iniciatives en curs, com programes de protecció digital de menors, models d’indicadors per a mesurar el benestar digital, propostes d’ús responsable del mòbil en entorns educatius i activitats d’alfabetització digital dirigides a persones majors de 65 anys.
Pel que fa als serveis, el CBCD estructura la seva activitat en diversos blocs funcionals, com la difusió de bones pràctiques de benestar digital, la governança dels plans de capacitació, la col·laboració amb altres entitats, la formació en competències digitals, la monitorització d’indicadors i el posicionament internacional.
Un altre dels elements destacats del web és l’“Espai d’aprenentatge”, que ofereix continguts pedagògics, glossaris de conceptes clau, consells pràctics i recursos per a millorar la relació amb l’entorn digital. Aquest apartat inclou explicacions sobre conceptes com la desconnexió digital, l’estrès tecnològic o la sobrecàrrega informativa, així com materials i eines de seguretat digital.
A més, la pàgina integra un apartat de documents i dades amb informes i materials de referència, així com una secció d’actualitat amb notícies i novetats sobre les accions i projectes del centre.
Per últim, un dels aspectes més rellevants d’aquest web és que detalla els principals contactes d’organismes oficials, serveis d’atenció i un seguit de preguntes i respostes que pretenen donar una solució efectiva per a afrontar incidents que afecten el benestar digital: estafes, ciberassetjament, suplantacions, vulneracions de dades o continguts d’abús sexual infantil, entre d’altres.
La posada en marxa d’aquest nou portal suposa un pas endavant en la difusió d’informació fiable i estructurada sobre el benestar i les competències digitals. D’aquesta manera, des d’ara es disposa d’un espai únic que centralitza recursos, dades i iniciatives, tot facilitant l’accés al coneixement per a promoure la presa de decisions informades i construir una societat digital més inclusiva, segura i preparada per als reptes tecnològics del present i del futur.
La nova pàgina web ja està funcionament i vol esdevenir un punt de referència per a l’educació, la sensibilització i l’acompanyament en l’àmbit digital.