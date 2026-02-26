La companyia de Tian Gombau porta, a la Seu, la màgia de “Mon pare cremava pedres”

El Teatre Guiu de la Seu d’Urgell acollirà el proper dissabte, 28 de febrer, a les 18 hores, l’obra ‘Mon pare cremava pedres’, una creació de la reconeguda companyia de Tian Gombau. Aquesta peça poètica, dirigida per Jordi Palet i Puig, utilitza el llenguatge dels objectes i les ombres per a parlar de la memòria, el món rural i la capacitat de superació.
Un viatge a través de la memòria i els oficis perduts
L’espectacle narra la història de Sagal, un nen que juga als carrers del seu poble i gaudeix de les festes tradicionals fins que veu com la preocupació arriba a casa seva. El seu pare és calciner, un artesà que fabrica calç cremant pedres, un ofici fonamental per a la construcció que, amb el pas del temps i l’arribada de nous materials, acaba desapareixent.
A través d’aquesta història, el públic descobrirà com l’home que cremava pedres va haver de reconstruir-se amb l’ajuda del seu fill. L’obra posa el focus en la fascinació pel foc i la importància de mantenir viva la memòria col·lectiva en un temps que ens sembla llunyà, però que forma part de la identitat de les persones.
Una companyia amb prestigi internacional
Amb més de 30 anys de trajectòria, la companyia de Tian Gombau (nascuda el 1992 a Castelló de la Plana) és un referent internacional en el teatre visual. Al llarg de la seva història, ha realitzat més de 4.000 representacions en 47 països i ha rebut 28 premis, incloent el prestigiós Premi MAX pel seu espectacle ‘Sabates noves’.
La crítica ha destacat de ‘Mon pare cremava pedres’ la seva “màgia i sensibilitat”, així com una “tècnica impecable” que combina imatges captivadores amb música d’arrel valenciana.
Informació d’interès per al públic:
• Data i hora: Dissabte 28 de febrer, a les 18:00 h.
• Lloc: Teatre Guiu, la Seu d’Urgell.
• Durada: 35 minuts.
• Edat recomanada: A partir de 5 anys i públic familiar.
• Preu de les entrades: Entre 10 i 15 €.
• Venda d’entrades: A través del portal codetickets.com.
L’espectacle compta amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i el programa.cat.