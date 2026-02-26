Laura Camps pren possessió com a secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge

Laura Camps Solà ha pres possessió, avui dijous, del càrrec de secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, assumint la coordinació estratègica de les polítiques econòmiques, laborals i d’habitatge impulsades pel Ministeri, sota el lideratge de la ministra Conxita Marsol. En aquesta nova etapa, Camps es fixa com a objectius prioritaris impulsar un desenvolupament econòmic sostenible i diversificat, reforçar el marc de relacions laborals per a garantir estabilitat i competitivitat, i consolidar les polítiques d’habitatge que el Govern ha desplegat per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania i del teixit productiu.
Durant l’acte de presa de possessió, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la “sòlida trajectòria jurídica i institucional” de la nova secretària d’Estat, a qui ha desitjat molts encerts, i ha assenyalat que la seva incorporació “reforça un àmbit d’acció que és absolutament prioritari per al present i el futur d’Andorra”.
El cap de Govern ha recordat que al llarg d’aquesta legislatura s’ha impulsat un conjunt de mesures estructurals amb l’objectiu d’ampliar el parc d’habitatges a preu assequible i d’aportar solucions estables i sostenibles. La creació d’un parc públic d’habitatge, juntament amb les mesures normatives i econòmiques que s’estan duent a terme —ha subratllat— suposen “un canvi de magnitud” en la política d’habitatge. “No es tracta només de respondre a una situació conjuntural, sinó de consolidar una política pública duradora que aporti estabilitat al mercat i seguretat a la ciutadania”, ha conclòs.
Laura Camps, de 39 anys, ha exercit fins ara com a secretària general del Comú de la Massana, on ha desenvolupat una trajectòria marcada per la gestió rigorosa, la modernització administrativa i la coordinació de projectes estratègics en l’àmbit local. Jurista de professió, especialitzada en dret públic, organització institucional, contractació pública i governança administrativa, compta amb una àmplia experiència en l’administració pública andorrana: va ser secretària general del Comú d’Andorra la Vella entre juny i desembre de 2023, institució on, des de 2016, va ocupar el càrrec de cap del Gabinet Jurídic. També ha exercit funcions d’assessorament estratègic i de responsabilitat directiva.
Laura Camps pren el relleu de Jordi Puy, que ha estat designat cap de gabinet del Govern.