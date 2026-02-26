Laura Camps pren possessió com a secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge

By:
On:
In: Política
Xavier Espot i Laura Camps (SFGA)

Laura Camps Solà ha pres possessió, avui dijous, del càrrec de secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, assumint la coordinació estratègica de les polítiques econòmiques, laborals i d’habitatge impulsades pel Ministeri, sota el lideratge de la ministra Conxita Marsol. En aquesta nova etapa, Camps es fixa com a objectius prioritaris impulsar un desenvolupament econòmic sostenible i diversificat, reforçar el marc de relacions laborals per a garantir estabilitat i competitivitat, i consolidar les polítiques d’habitatge que el Govern ha desplegat per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania i del teixit productiu.

Durant l’acte de presa de possessió, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la “sòlida trajectòria jurídica i institucional” de la nova secretària d’Estat, a qui ha desitjat molts encerts, i ha assenyalat que la seva incorporació “reforça un àmbit d’acció que és absolutament prioritari per al present i el futur d’Andorra”. 

El cap de Govern ha recordat que al llarg d’aquesta legislatura s’ha impulsat un conjunt de mesures estructurals amb l’objectiu d’ampliar el parc d’habitatges a preu assequible i d’aportar solucions estables i sostenibles. La creació d’un parc públic d’habitatge, juntament amb les mesures normatives i econòmiques que s’estan duent a terme —ha subratllat— suposen  “un canvi de magnitud” en la política d’habitatge. “No es tracta només de respondre a una situació conjuntural, sinó de consolidar una política pública duradora que aporti estabilitat al mercat i seguretat a la ciutadania”, ha conclòs.

Laura Camps, de 39 anys, ha exercit fins ara com a secretària general del Comú de la Massana, on ha desenvolupat una trajectòria marcada per la gestió rigorosa, la modernització administrativa i la coordinació de projectes estratègics en l’àmbit local. Jurista de professió, especialitzada en dret públic, organització institucional, contractació pública i governança administrativa, compta amb una àmplia experiència en l’administració pública andorrana: va ser secretària general del Comú d’Andorra la Vella entre juny i desembre de 2023, institució on, des de 2016, va ocupar el càrrec de cap del Gabinet Jurídic. També ha exercit funcions d’assessorament estratègic i de responsabilitat directiva.

Laura Camps pren el relleu de Jordi Puy, que ha estat designat cap de gabinet del Govern.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]