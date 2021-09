El 6è congrés de Demòcrates tractarà temes sobre la salut mental, la sostenibilitat, l’economia

Demòcrates celebra aquest dissabte, 2 d’octubre, el seu sisè Congrés Ordinari, obert a tota la militància del partit. Durant el Congrés es debatran i votaran set ponències, que tracten temes de país i que afecten el dia a dia de la ciutadania, a la vegada que s’emmarquen en els efectes que ha causat a la població i teixit empresarial la pandèmia de la Covid-19.

Els temes a debatre, tal com ha anunciat el Secretari General del partit Jaume Serra, seran la salut mental, les ajudes socials, la sostenibilitat de les pensions, la diversificació de l’economia, la proposta d’Acord de Joventut, el suport a les empreses i el foment del català. Són temes als quals “volem contribuir com a partit a donar resposta i a aportar solucions”, ha manifestat la secretària d’Organització del partit, Rosalina Areny.

A la vegada, són temes que en bona part deriven del treball realitzat a les Comissions que Demòcrates va impulsar la primavera passada, vinculades amb l’H23, el pla d’acció de Govern per al qual queda de legislatura. Van ser unes Comissions amb una elevada participació de la militància, que van permetre enriquir un debat que ara es trasllada al Congrés de dissabte, ha explicat Serra. El secretari general ha valorat aquesta “alta activitat” dins del partit malgrat la complicada situació viscuda els darrers mesos, així com la “qualitat” de la feina feta.

El sisè Congrés Ordinari de Demòcrates es va haver de posposar l’any passat per les restriccions sanitàries llavors en vigor, i es recupera aquesta tardor amb una assistència presencial per a tota la militància, a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Serà un Congrés “molt especial”, tal com ha recordat Areny, ja que coincideix amb l’efemèride i celebració dels deu anys de Demòcrates, fet que demostra “la nostra solidesa” com a partit i que fa ja una dècada “que contribuïm a escriure la història d’Andorra”, ha remarcat la secretària d’Organització.