El 19 de gener s’iniciarà, a Encamp, la remodelació de l’avinguda de Joan Martí en quatre grans fases

El Comú d’Encamp posarà en marxa, el 19 de gener, la remodelació de l’avinguda de Joan Martí, en el tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i Prada de Moles. El projecte, que es desenvoluparà en quatre fases, té com a objectiu transformar aquest eix central per a millorar la qualitat de vida, la mobilitat, la seguretat viària i la dinamització comercial i social de la parròquia i seguir amb la transformació ja iniciada a la zona de Sant Miquel.
Veure explicació del projecte de remodelació
La previsió realitzada és que la primera fase tindrà una durada de 12 mesos i es realitzarà en el tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i el C/ de la Molina. La segona fase serà de Prada de Moles fins a l’alçada de l’Hotel Encamp, amb una durada prevista d’11 mesos, la tercera fase de l’Hotel Encamp fins al C/ de la Vena, amb una durada prevista de 6 mesos i finalment la quarta fase del C/ de la Vena fins al C/ de la Molina amb una durada aproximada de 4 mesos.
En aquest sentit, es realitzaran reunions informatives amb els veïns i els comerços afectats abans de l’inici de cada una de les fases amb la voluntat d’explicar el desenvolupament dels treballs, resoldre dubtes i recollir inquietuds. La primera d’aquestes trobades tindrà lloc el 12 de gener i estarà adreçada als veïns i establiments comercials del primer tram d’actuació, comprès entre la rotonda de Prat de Genil i el C/ de la Molina.
A partir del 12 de gener s’inicien els treballs previs que comportaran el tall del C/ de la Molina
La fase 1 s’iniciarà el 19 de gener i tindrà una durada aproximada de 12 mesos amb actuacions dividides en cinc subfases per tal d’adaptar les afectacions segons l’avanç dels treballs.
El dia 12 de gener, però, s’iniciaran els primers treballs al carrer de la Molina. Del 12 de gener al 12 de març, el carrer de la Molina quedarà tancat al trànsit rodat des de l’avinguda fins a l’entrada de l’aparcament del parc de l’Ossa. L’entrada i sortida de l’aparcament del Parc de l’Ossa es realitzarà només per la rotonda del Poble d’Encamp. Durant aquests dos mesos es permetrà únicament el pas als vianants, tot i que també es garantirà l’accés als comerços de la zona i la càrrega i descàrrega.
A partir del 19 de gener es procedirà al tancament del carril en sentit baixada de l’avinguda de Joan Martí, en el tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i el carrer de la Molina. Així, aquest tram funcionarà en sentit únic de pujada durant 12 mesos. El tram entre Prada de Moles i el C/ de la Molina mantindrà el doble sentit de la circulació durant l’execució de les obres de la fase 1.
Durant aquest període es garantirà l’accés a habitatges, comerços i garatges, i s’habilitaran zones d’aparcament i de càrrega i descàrrega, que s’aniran adaptant segons l’evolució dels treballs.
Des del carrer de la Vena es permetrà el gir a l’esquerra en direcció Prada de Moles, excepte per a vehicles de més de 3,5 tones.
Pel que fa al transport públic, es preveuen modificacions temporals de les línies d’autobús i de les parades, amb algunes anul·lacions i reubicacions provisionals, sobretot durant els primers mesos de la fase 1.
Del 19 de gener al 12 de març, en sentit pujada, les parades funcionaran amb normalitat. En sentit baixada quedaran anul·lades la de Riu Blanc i la de Prada de Moles. La parada de la Molina es trasllada i s’habilitarà una parada provisional a la rotonda del Poblet d’Encamp, i finalment, la parada de Ràdio Andorra concentrarà totes les línies (L2, L3 i L4). El Funibus mantindrà el mateix recorregut que el bus nacional, mentre que l’Uclic només es veurà afectat a la parada de la Molina.
A partir del 12 de març, quan es reobri el C/ de la Molina, les línies L2 i L4 tornaran a passar per l’avinguda, en sentit baixada, a partir del C/ de la Molina. Per tant, es mantindrà la parada provisional a la rotonda del Poblet d’Encamp i es recuperaran les parades de Riu Blanc i Prada de Moles.
El Comú d’Encamp garantirà en tot moment el servei de recollida d’escombraries, la neteja viària i la treta de neu, així com la instal·lació de passos de vianants provisionals i senyalització temporal.
Veure díptic informatiu afectacions de mobilitat
Un projecte de transformació urbana per a dinamitzar el comerç i garantir la qualitat de vida
La remodelació de l’avinguda de Joan Martí suposarà una renovació integral de l’espai públic, amb criteris de qualitat, sostenibilitat i accessibilitat universal. Entre les principals actuacions destaquen l’ampliació dels espais per a vianants, zones verdes i enjardinades, la instal·lació de nou mobiliari urbà, la renovació del paviment i de les voreres i la creació de passos de vianants elevats per a reforçar la seguretat.
El projecte també inclou la millora dels serveis públics soterrats, la instal·lació d’enllumenat eficient de baix consum i la integració d’infraestructures intel·ligents que permetran una millor gestió de la mobilitat i dels serveis urbans. Tot plegat contribuirà a unificar estèticament el centre d’Encamp i a consolidar l’avinguda com un espai més accessible i atractiu per a residents, visitants i comerços.
El Comú d’Encamp posa a disposició de la ciutadania canals d’informació directa i actualitzada i fa una crida a la col·laboració de veïns i comerciants durant el desenvolupament d’un projecte estratègic que permetrà transformar l’avinguda de Joan Martí en un espai més segur, sostenible i de trobada per a tothom.