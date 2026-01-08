Cande Moreno 19a i Jordina Caminal 54a al primer entrenament de descens de la Copa del Món de Zauchensee

La Copa del Món de Zauchensee (Àustria) ha començat, aquest dijous, amb el primer entrenament de descens, que ha comptat amb la presència de Cande Moreno, que ha finalitzat 19a, i Jordina Caminal, que ha estat 54a. L’entrenament ha començat amb una hora de retard per les condicions del temps.
Cande Moreno, que sortia amb el dorsal 54, ha marcat el 19è temps amb un crono d’1.21.76, a 1.26 del millor registre, que ha estat de l’alemanya Kira Weidle-Winkelmann, amb 1.20.50. L’andorrana feia el 13è temps al primer sector i al segon sector, al tercer sector feia el 39è temps i en l’últim sector feia el 12è crono.
Per la seva part, Jordina Caminal, amb el dorsal 52, ha estat 54a amb 1.24.14, a 3.64 del millor registre. Caminal feia el 34è temps al primer sector, el 45è al segon, el 53è al tercer i era 57ª al quart i últim sector abans de l’arribada.
Dos entrenaments, un descens i un supergegant
A Zauchensee, la Copa del Món començava aquest dijous amb el primer entrenament de descens, i continuarà aquest divendres, dia 9, amb un segon entrenament, i tindrà dies de cursa el dissabte, 10 de gener amb el descens (11:30h) i el diumenge, dia 11, amb el supergegant (12:00h).