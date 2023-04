José Crespín en la seva visita a Bellver de Cerdanya al costat de l’alcaldessa, Laia Serra (Subdelegació)

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, s’ha desplaçat avui dimecres a la comarca de la Cerdanya on ha assistit a l’acte institucional del Dia de les Esquadres 2023 de la Regió Policial del Pirineu Occidental, celebrat a Puigcerdà, i posteriorment, ha mantingut una reunió de treball amb l’alcaldessa de Bellver de Cerdanya, Laia Serra.

A Bellver, el subdelegat s’ha interessat pels projectes locals en que treballa el consistori i, juntament amb l’alcaldessa, ha conegut el projecte d’eficiència energètica del municipi que ha rebut un ajut de 1,6 M€ dins el Programa DUS 5000 per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta adreçades a municipis de repte demogràfic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern d’Espanya. El Programa DUS 5000 el gestiona el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) i s’adreça a municipis de fins a 5.000 habitants.

Amb aquest ajut concedit, Bellver de Cerdanya procedirà a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diversos edificis de caire municipal com l’ajuntament, el poliesportiu i l’escola i habilitarà la infraestructura necessària per a generar electricitat a través d’un salt d’aigua ubicat al municipi. Segons el subdelegat, el projecte del municipi “és únic i molt innovador”.

Tal com ha explicat Crespín en la visita, “es tracta d’un acompanyament vital per als nostres municipis que fa possible el camí cap a la sostenibilitat energètica en el que estem immersos com a país. Aquests ajuts prenen especial rellevància en els municipis del Pirineu perquè esdevenen el suport necessari per a fer realitat projectes d’energia verda i rellançar l’aprofitament dels quantiosos recursos naturals del nostre territori”.