Darrers acords del consell d’administració de la CASS

Façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Foto: EOG

El consell d’administració de la CASS informa que aquesta setmana s’ha acordat adjudicar la recollida dels fulls grocs i sobres de les remeses de la parapública a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM). El consell d’administració ha acordat adjudicar el contracte anual de recollida dels fulls de malaltia i sobres de les remeses de la Caixa Andorrana de Seguretat Social que es fan a les farmàcies i en altres punts de les set parròquies, a la FPNSM per un import de 13.500 euros a partir del proper 1 d’octubre.

En un altre ordre de coses, a proposta del ministeri de Salut, s’ha acordat finançar els següents medicaments d’alta complexitat: Dimetilfumarat, Risdiplam i Trentina.

Respecte el Dimetilfumarat cal dir que, actualment, es troben al mercat dos tipus de medicaments amb dimetilfumarat. Un primer grup de medicaments estan indicats per a l’esclerosi múltiple. El segon grup està format per medicaments indicats per al tractament de la psoriasi en plaques.

El Risdiplam és un medicament indicat pel tractament de l’atròfia muscular espinal (AME).

La Trentina està indicada per al tractament de la malaltia de Wilson, malaltia consistent en una alteració del metabolisme del coure i l’acumulació patològica en diversos teixits.