Sondra Radvanovsky i la cia. de ball Antonio Najarro, a Andorra

La soprano Sondra Radvanovsky (MoraBanc Andorra la Vella)

La 29a Temporada MoraBanc Andorra la Vella presenta aquesta tardor al Centre de Congressos dos espectacles de primer nivell. El primer serà el dissabte 14 d’octubre, a les 20 hores, amb un concert de la gran soprano nord-americana Sondra Radvanovsky, que presentarà un programa d’àries d’òpera acompanyada del seu pianista habitual, Anthony Manoli.

La segona de les actuacions serà l’11 de novembre, també a les 20 hores, i tindrà la dansa com a protagonista amb una de les més aclamades companyies espanyoles, la d’Antonio Najarro, amb el seu espectacle titulat Alento, que ha recollit èxits aclaparadors arreu.

Així ho han presentat avui dijous, Miquel Canturri, cònsol menor d’Andorra la Vella; Wiro Martin, director

corporatiu de màrqueting i comunicació de MoraBanc; i el director artístic de l’esdeveniment, Josep Maria Escribano, en representació dels impulsors de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella. Han ressaltat l’excel·lència de les propostes que, com és habitual en la Temporada, ofereixen novament l’oportunitat de gaudir a Andorra la Vella de professionals de prestigi.





L’elenc

La soprano Sondra Radvanovsky és una cèlebre artista amb un àmpli reconeixement internacional. La profunditat i el color exquisit de la seva veu coincideixen amb la seva capacitat d’actuació dramàtica i la seva versatilitat en una àmplia gamma de repertori, des dels papers principals a Rusalka i Lucrezia Borgia, fins a Roxanne a Cyrano de Bergerac i el paper principal a Manon Lescaut. És àmpliament considerada com una de les primeres sopranos de Verdi que viuen avui dia, així com una de les principals intèrprets del bel canto. Recentment, de fet, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha lliurat a Radvanovsky la Medalla d’Or atesa la carrera fulgurant de la soprano d’Illinois i la seva vinculació a l’escenari de la Rambla.

El recital que oferirà a Andorra la Vella compta amb un programa eclèctic dissenyat en un context molt personal, i en aquesta ocasió l’acompanyarà al piano Anthony Manoli, músic que ha treballat amb les companyies més grans de teatre com el Théâtre des Champs Elysées, el Gran Teatre del Liceu o l’Ópera de Lausanne.

Alento és el nou treball del coreògraf i ballarí Antonio Najarro, director de la seva pròpia companyia des de fa més d’una dècada i darrer director del Ballet Nacional d’Espanya. Alento, de 90 minuts de durada, és un viu reflex de l’estil de Najarro com a creador, així com de la seva versió personal de la dansa clàssica espanyola. Inspirada en la partitura original del compositor i guitarrista Fernando Egozcue, la peça estarà interpretada en directe pel propi Egozcue i 4 músics més, amb un cos de ball format per 15 ballarins, que actuaran sota la exquisida il·luminació de Nicolás Fischtel. L’espectacle és un missatge positiu, fresc, brillant i encoratjador, a través d’una coreografia dinàmica, plena de vida i sensibilitat.

Les localitats, amb preus que oscil·len entre 25 i 35 euros, s’han posat aquest migdia a la venda a Internet a www.temporadamorabancandorralavella.com i físicament, a l’Oficina de turisme de la plaça de la Rotonda i al Centre cultural La Llacuna.

La Temporada MoraBanc Andorra la Vella està organitzada per MoraBanc i el Comú d’Andorra la Vella amb el compromís d’obrir i apropar la cultura a la ciutadania amb espectacles de primer nivell. Compta amb el patrocini d’Andorra Park Hotel i Park Piolets.