La pesca “sense mort” al Cubil atrau uns 600 infants

Les autoritats al Cubil “provant sort” (Comú d’Encamp)

La pesca “sense mort” al Cubil ha atret uns 600 infants entre juliol i agost i es consolida com una de les activitats complementàries a la pujada en Funicamp fins a Solanelles i la ruta dels Orris que ofereix Encamp durant l’estiu.

Des de l’obertura del Funicamp fins a l’11 de setembre hi haurà una guia especialitzada que ensenya les diferents tècniques de pesca als infants que arriben fins al Cubil després d’ascendir amb Funicamp des del centre d’Encamp.

L’activitat es va iniciar l’any passat per primera vegada, i avui dijous, la cònsol major, Laura Mas, i diversos consellers comunals, així com el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, han fet una visita al llac del Cubil coincidint amb l’horari de l’activitat i amb una vintena d’infants de l’Àrea de Jovent, que han realitzat la sortida setmanal fins al Cubil per a descobrir la pesca sense mort.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que per “segon any consecutiu hem ofert la pesca sense mort gratuïta per als menors de 14 anys a l’estany del Cubil, com activitat complementària a les visites als orris del Cubil i Encenrrera, les rutes de btt i senderisme i l’ascens amb Funicamp”.

L’activitat, que ha estat gratuïta per als nens de 6 a 14 anys, sent els 6 l’edat mínima per a participar “ha atret prop de 600 infants” durant els mesos de juliol i agost, una xifra que apunta a superar la participació del primer any (663 fins a l’11 de setembre) i amb una “excel·lent valoració” per part de les famílies que hi han participat.

Mas ha explicat que “s’atorga un diploma a cada participant” perquè els quedi “un record que es puguin endur a casa”.

Laura Mas ha agraït a la Federació de Caça i Pesca la proposta que l’any passat van fer al Comú per a “col·laborar en el foment de la pràctica de la pesca sense mort entre els visitants i els infants i joves del país”, i ha afegit “l’impuls de la Federació de Caça i Pesca va ser el que ens va animar a organitzar aquesta activitat turística que està tenint molt bon resultat”.

Mas també ha apuntat en referència al Funicamp que “és molt probable que se superin les xifres de visitants dels darrers tres anys” i ha previst “superar els 15.000 visitants aquest estiu”. Ho ha justificat dient que ”el juliol 2023 ha estat el millor dels darrers tres anys en número de visitants, superant els 4.000 passatgers”.

El president de la Federació de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes ha explicat que Andorra “és un país implicat amb la natura. Els nostres avantpassats ens van deixar un país extraordinari i nosaltres tenim l’obligació de deixar-lo als infants com l’hem trobat o millor, i una bona prova és amb l’àmbit de la pesca”.

Cabanes també ha remarcat quan s’ha de començar a incentivar la pesca responsable “és des de petits. Perquè és quan aprens a estimar la natura i els animals. I en aquest cas, l’estany del Cubil és idíl·lic per a fer-ho”.

Pel que fa a la col·laboració amb el Comú d’Encamp, el president de la Federació ha assegurat que el Comú “s’hi va abocar des del primer moment per a fer educació de la natura vers els infants”.

A la visita també hi ha participat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que ha destacat la importància de col·laborar “amb els comuns, per exemple, amb l’acció del Cubil del Comú d’Encamp i la Federació de Caça i Pesca per a poder difondre les nostres muntanyes i donar a conèixer la natura que tenim i les activitats que s’hi poden fer”. A més, “és important començar des de ben petits amb activitats com la pesca sense mort i que el jovent s’hi pugui implicar també”. Amb tot, ha assegurat que cal seguir fomentant “el turisme de pesca a tot el país, perquè és una joia poder pescar en llocs com aquest, l’estany del Cubil”. I és que “donar a conèixer el medi també ajuda a conscienciar per a dur a terme accions de protecció del medi ambient”.