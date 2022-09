Clínic amb Ana Montero: jutges i entrenadors, al dia sobre el nou reglament FINA de la natació artística

Ana Montero, directora tècnica de Natació Artística de la Federació Espanyola de Natació, membre del comitè d’innovació FINA, nedadora Olímpica per Espanya a Atenes i medallista en els campionats mundials de natació dels anys 2002, 2003 i 2004, ha impartit del 16 al 18 de setembre, a la sala polivalent del centre de tecnificació esportiva d’Ordino, un clínic sobre l’aplicació del nou Reglament FINA de la natació artística.

La formació permet a entrenadors i jutges andorrans conèixer de la mà d’una de les principals impulsores i desenvolupadores, els detalls d’un nou reglament que previsiblement serà aprovat la primera setmana d’octubre i representa un canvi dràstic en el sistema de puntuació que regeix la natació artística mundial. El comitè d’innovació FINA, impulsa cada quatre anys canvis en les disciplines esportives aquàtiques, a partir de suggeriments, aportacions o peticions de les diferents federacions nacionals.

Al clínic han participat un total de divuit persones, entre jutges i entrenadors. Tot un èxit de convocatòria i participació alineat amb el palmarès i importància de la formadora. Joan Clotet, president de la FAN assegura que “és un honor comptar amb la complicitat d’una figura com Ana Montero, en activitats formatives que ens igualen en oportunitats amb federacions que competeixen amb un altre nivell i és gratificant veure com el teixit tècnic de la FAN, sap reconèixer l’oportunitat que això representa”.

“Els nostres jutges i entrenadors, després d’aquest cap de setmana, gaudiran a l’avanç d’un coneixement que aniran rebent durant el que queda d’any la resta de les més de dues-centes federacions que engloba la FINA”, explica Clotet.

Amb el nou reglament, es minimitza el component subjectiu del sistema de puntuació i es facilita el treball del jutge que coneixerà els detalls de la rutina abans de la seva execució. “La reglamentació anterior, permetia que l’entrenadora presentés una rutina sense que ningú conegués en què consistia i els jutges puntuaven a mesura que progressava l’execució”, indica Joan Clotet.

A partir d’ara, des del mateix moment de la inscripció, s’haurà de declarar amb detall i de manera precisa el què es farà. “La declaració permetrà avaluar la dificultat i, aquesta, estarà catalogada i calculada”, segons paraules de Natàlia Meca, coordinadora de Natació Artística de la FAN que, a més, ha afegit que “el canvi aporta objectivitat al sistema de puntuació, a tal punt, que s’estipulen criteris per a calcular la dificultat en acrobàcies o variants de nova creació i facilita eines com una calculadora per a determinar la dificultat de les noves variants”.

El nou reglament, també permetrà que l’esport es presenti de manera més clara davant les audiències, mostrant expectatives de dificultat i oferint indicadors de puntuació en temps real com ja passa en altres disciplines artístiques.