Canvi climàtic i intel·ligència artificial, els principals reptes del turisme a Espanya

Tretze experts han analitzat les tendències del turisme a Espanya. Un sector que viu un creixement consolidat i que afronta reptes com l’impacte del canvi climàtic. El sector turístic creix imparable. Segueix com a primer sector del país en aportació a l’ocupació i al PIB, ja que, en 2023, el turisme va representar el 12,8%, segons dades d’Exceltur i supera en pràcticament tots els subsectors les dades prepandèmia. I és que, en diversos contextos, el turisme ha exercit un paper fonamental en el desenvolupament, actuant com un salvavides enfront del declivi de sectors com el primari o l’industrial. Quan es gestiona de manera responsable i sostenible, es converteix en un potent catalitzador per a un desenvolupament territorial equilibrat.

L’evolució tecnològica amb la universalització de l’ús de la intel·ligència artificial s’ha situat com la tendència més forta,enguany, segons els experts. Es veuran l’extensió de solucions d’informació turística multidioma mitjançant IA, la generació d’experiències turístiques amb la IA en la seva base o la posada en funcionament de la gran plataforma intel·ligent de destins que unifiqui els aspectes d’intel·ligència turística al país.

Però, si hi ha un repte que ja no és futur si no real és el canvi climàtic, la desertització de moltes zones, les reincidents onades de calor, l’estrès hídric o el baixa nivell de neu en les estacions d’esquí no són fets ocasionals sinó tendències que s’estan consolidant. Els experts en aquest informe analitzen des de diferents perspectives com pot el sector adaptar-se a la nova situació, alhora que realitza aportacions per a alentir el canvi climàtic consolidant un model de turisme sostenible.





Un “Pla Marshall” per a consolidar un model de desenvolupament turístic sostenible

Durant aquest 2024 s’ha observat també la posada en funcionament de manera significativa les grans inversions que el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència inclou per al sector turístic. Una espècie de Pla Marshall que constitueix una oportunitat sense precedents i, alhora, un complicat repte de gestió.

L’informe analitza els aspectes més generals sobre les tendències de gestió d’espais naturals, certificacions turístiques, els sistemes d’intel·ligència turística, o les últimes tendències en comunicació. I es tracta amb especial rellevància a l‘impacte en el desenvolupament dels territoris amb una anàlisi detallada del desenvolupament rural i l’impacte del turisme en el repte demogràfic.

Leonard Pera, coordinador de l’informe i CEO d’Open-Idees, assenyala, “tenim a les nostres mans una nova eina que ha d’ajudar-nos definitivament a afrontar un model de desenvolupament turístic sostenible basat en l’anàlisi de dades i la sostenibilitat. El sector turístic espanyol és referència en l’àmbit mundial, tant en gestió pública dels destins com de serveis turístics del sector privat”.

En un context de creixement econòmic, el sector turístic continuarà sent motor de l’economia. S’esperen grans avanços en l’ús de les dades en el sector i noves experiències que enriqueixin l’experiència turística, abans, durant i després del viatge amb sistemes d’informació avançat, experiències immersives i una unió cada vegada més completa entre els entorns físics i digitals.