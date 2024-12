Bon Preu accelera l’aposta pel km0: 600 productors locals i 300 milions d’euros

La peixateria del Grup Bon Preu. Foto: Bon Preu

“Des dels nostres inicis, ara fa 50 anys, hem apostat per a fomentar la compra i el consum de productes de proximitat, donant suport als nostres agricultors, ramaders i pescadors per a ajudar a dinamitzar l’economia local i generar riquesa a Catalunya”, ha explicat Neus Roca, responsable de compres del Grup Bon Preu, en la taula rodona organitzada pel grup a l’espai Texas del carrer Bailèn de Barcelona ara fa unes poques setmanes. A l’esdeveniment s’ha destacat el compromís del supermercat català amb els productes frescos de Km0 i l’impacte econòmic i social que aquest model suposa tant per als productors com per al territori.

El nou espai cultural del barri de Gràcia, com espai de col·loqui sobre economia i empreses, ha centrat la sessió en la importància dels productes locals com a eina per a dinamitzar l’economia i l’entorn laboral. Segons Roca, “amb aquesta aposta aconseguim reduir l’impacte mediambiental, garantint una màxima qualitat nutricional en productes de temporada, alhora que donem suport al sector primari i creem vincles sòlids amb els nostres proveïdors”. A més, Roca destaca que aquesta iniciativa per a impulsar el sector primari i generar riquesa al territori ha registrat un creixement anual de doble dígit (11%).

Roca ha subratllat que l’empresa és capdavantera a Catalunya en la comercialització de productes de proximitat, amb més de 2.400 referències, que inclouen fruita i verdura, carn, embotits, peix, vins i caves, oli, entre d’altres, disponibles als establiments Bonpreu i Esclat i a la plataforma BonpreuEsclat online. Roca ha destacat també que la companyia va tancar l’últim exercici amb un volum de compra de productes de Km0 superior als 300 milions d’euros, un 12% més que l’any anterior.







Més de 600 productors locals —pagesos, ramaders, pescadors i artesans— confien en el Grup per a distribuir els seus productes. “Som el supermercat de confiança per a més d’un milió de clients cada setmana, clients que comparteixen amb nosaltres les mateixes arrels i compromís amb el territori”, afirma la responsable de compres del Grup. La política de compres es gestiona íntegrament des de Catalunya, amb seu a Osona. “Som d’aquí, coneixem el que volen els nostres clients i ens esforcem per a oferir productes arrelats a cada comarca. Aquesta sensibilitat envers cada zona ens diferencia i ens converteix en una opció atractiva per als nostres consumidors. De fet, som el supermercat de referència a Catalunya en productes de proximitat i de la nostra terra”, afegeix.

Aquesta estratègia busca impulsar el sector primari i fomentar l’economia local, oferint als petits productors l’oportunitat de vendre els seus productes i fer créixer els seus negocis. Un exemple és el dels làctics Masgrau, un proveïdor d’Osona que produïa flam de formatge i, gràcies a l’expansió del seu mercat per tota Catalunya, ha pogut inaugurar recentment una nova nau per a augmentar la producció.

Més de 300 referències de carn i un obrador propi a Balenyà

​​A més de Neus Roca, també ha participat en la taula rodona Esteve Arimany, cap de compres de frescos. Arimany ha explicat: “En el cas de la fruita, treballem amb unes 210 referències de fruita i verdura de Catalunya al llarg de l’any. Aquestes 210 referències són subministrades per uns 51 proveïdors catalans, amb una inversió per part del Grup Bonpreu de 38 milions d’euros aquest últim any, i un increment anual del 15%”.

Pel que fa a la carn, el 88% dels proveïdors de Bonpreu i Esclat són de Catalunya, i els establiments ofereixen un dels assortits més amplis del mercat, amb més de 300 referències. L’any passat, la inversió en carn de proximitat va superar els 105 milions d’euros, un increment del 19% respecte a l’any anterior. A més, la companyia és una de les poques distribuïdores de producte fresc amb obrador de carn propi a Balenyà, on “des de fa més de 30 anys, tallem el xai i el cabrit”, destaca Arimany. “Hi treballen més de 20 persones, fet que ens permet oferir una qualitat i tendresa excepcionals”, afegeix.

Amb el compromís de revalorar el sector primari i la seva riquesa, el Grup Bon Preu participa en diversos projectes territorials. El més recent és la recuperació de la Raça Bruna dels Pirineus, una iniciativa destinada a preservar aquesta raça i millorar la qualitat de la seva carn, tot contribuint a la sostenibilitat econòmica i mediambiental de les zones rurals del Pirineu. Al voltant d’aquest projecte, la companyia ha llançat en col·laboració amb la formatgeria artesana Mas Rovira, el primer formatge elaborat amb llet de vaques de raça Bruna dels Pirineus. Aquest formatge, únic a Catalunya pel fet d’utilitzar una raça bovina autòctona, es comercialitza a gran escala sota el nom de Brunat.

A més, “disposem de més de 147 formatges de Km0 i recolzem iniciatives singulars, com els formatges Il·lusió, elaborats per quatre formatgeries de l’Associació Llet de Cabres Catalanes, o el formatge Territori, produït per Mas Garet amb llet de vaquers de la Plana de Vic”, comenta Arimany.







Més de 50.000 hores de formació amb una inversió superior a 1 milió d’euros

El Grup Bon Preu dedica importants esforços a garantir la qualitat de tots els seus productes, formant els seus professionals en la manipulació i conservació dels aliments frescos. Davant la dificultat de trobar aquests perfils, fa deu anys van decidir posar en marxa la seva pròpia escola de formació. Pot una empresa recuperar la il·lusió dels oficis en risc de desaparèixer? L’empresa catalana es troba a l’avantguarda en la capacitació d’experts en productes frescos, com peixaters, carnissers, xarcuters i forners, oficis que avui s’enfronten al risc de desaparèixer. Actualment, compten amb tres seus a Barcelona, Malla i Valls, i a finals d’aquest any inauguraran una quarta a Palafrugell. Cada any, més de 1.000 professionals es formen a les seves instal·lacions, on s’imparteixen més de 50.000 hores de formació amb una inversió superior a 1 milió d’euros.





Per Ana M. González. Periodista