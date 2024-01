Cande Moreno, cau al segon descens de la Copa del Món de Cortina

Cande Moreno, amb l’entrenador Simon Bastelica, a Cortina. Foto: Alain Grosclaude / Agence Zoom

L’esquiadora, Cande Moreno, no ha pogut completar el segon descens de la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo (Itàlia). L’andorrana ha patit una aparatosa caiguda, torna a Andorra i no competirà aquest diumenge al supergegant. Moreno, que sortia amb el dorsal 37, marcava el 36è temps al primer sector amb +0.22, en el segon es mantenia 36a amb +0.59, i abans del sector tres, en un revolt a l’esquerra després d’un salt, perdia l’equilibri i ha caigut directa contra les tanques de protecció, que esmorteïen el cop.

Haurà de guardar repòs

L’andorrana es troba adolorida com a conseqüència de la caiguda, tot i que sortia de la pista pel seu propi peu. Demà diumenge, però, no correrà el supergegant. Moreno, de fet, torna a casa per a guardar repòs i examinar-se el genoll dret per les molèsties que té. Per tant, no competirà a la Copa del Món de Garmisch-Partenkirchen (Alemanya), que està prevista de l’1 al 4 de febrer.