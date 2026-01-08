Xavier Cornella guanya el segon eslàlom FIS de Valle di Casies i marca 23.00 punts FIS

L’equip nacional masculí ha tornat a competir aquest dijous al segon eslàlom FIS de Valle di Casies, a Itàlia, on Xavier Cornella ha estat el guanyador i ha marcat 23.00 punts FIS. De la seva banda, els també esquiadors del Principat, Bartumeu Gabriel i Àlex Rius, han acabat al top10, 6è i 8è, respectivament.
Xavier Cornella s’ha imposat amb un crono d’1.18.73, amb -0.12 sobre l’italià Hans Peter Picco, que dimecres va ser el guanyador, precisament sobre Cornella, que havia estat segon. Aquest dijous, però, l’andorrà ha aconseguit guanyar les dues mànegues i imposar-se. Tercer ha estat el també italià Matteo Avesani, amb +0.79.
Amb aquesta victòria, Cornella ha marcat 23.00 punts FIS, millorant els seus actuals 24.15. El resultat d’avui iguala el de la victòria que va assolir a l’eslàlom FIS de Soldeu, el passat 29 de desembre, quan també va marcar 23.00 punts FIS.
En la 6a posició ha acabat Bartumeu Gabriel, amb +1.11, mentre que Àlex Rius ha finalitzat en la 8a plaça, amb +1.29.