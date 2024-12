Calendari definitiu de La Volta amb la Molina protagonista

El calendari de la Volta Ciclista a Catalunya 2025. (La Volta

La Volta Ciclista a Catalunya ja té confirmades totes les localitats de sortida i arribada que formaran part del recorregut 2025. Després de celebrar una edició 2024 que serà recordada per l’elevat nivell esportiu de la prova, la presència del campió del món Tadej Pogacar entre d’altres astres mundials, i l’elevat nombre de públic que es va congregar als carrers per a seguir les etapes, aquest 2025 l’organització segueix treballant per a mantenir el llistó de qualitat assolit els últims anys.

Un recorregut que es plasmarà de la següent manera en el calendari i que comptarà amb tres finals en alçada, seus inèdites com és el cas de la localitat ebrenca de Paüls o el municipi bagenc de Sant Vicenç de Castellet, la tornada a Montserrat trenta anys després o retorns que ens van deixar estampes per al record i que van donar la Volta al món, com la pujada a Queralt.





Recorregut 104a edició Volta Ciclista a Catalunya:

Etapa 1. Dilluns 24 de març: Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols

Etapa 4. Dijous 27 de març: Sant Vicenç de Castellet – Montserrat Mil·lenari

Com ja va succeir en les passades dues edicions, el recorregut comptarà amb tres finals en alt, l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a la Molina (3a etapa), Montserrat (4a etapa) i Queralt (6a etapa). En el cas de la Molina, és impossible oblidar l’emocionant final viscut el 2022 entre el campió del món i doble medallista olímpic Remco Evenepoel i l’eslovè guanyador de la Vuelta, Primoz Roglic. Una etapa que va acabar emportant-se el corredor belga i que, en aquesta ocasió, es preveu molt disputada ja que els ciclistes hauran d’afrontar l’etapa més llarga de tota la ronda 2025, amb sortida des de Viladecans, concretament des de les instal·lacions del centre comercial Viladecans The Style Outlets.

L’inici de la prova tornarà a ser a Sant Feliu de Guíxols, una primera etapa amb sortida i arribada a la localitat del Baix Empordà que ens mostrarà alguns dels paratges més icònics de la zona. L’endemà, la localitat de Banyoles rebrà al comboi de la prova en una etapa que unirà la capital del Pla de l’Estany amb Figueres, que celebrarà el pas de la Volta per la localitat per 40a vegada en la seva història. Una etapa per comarques gironines que recorrerà algunes de les rutes més populars entre els ciclistes de tot el món.

El dimecres 26 de març es viurà una de les etapes més dures de la propera edició. La primera arribada en alçada, en una 3a etapa amb sortida des de les instal·lacions del centre comercial Viladecans the Style Outlets i final a l’estació de la Molina. Una etapa llarga i dura que posarà a prova l’estat de forma dels corredors.

La quarta etapa serà un dels plats forts de la propera edició i una de les novetats més esperades. Per primera vegada Sant Vicenç de Castellet acollirà una sortida d’etapa de la prova, que portarà als corredors 30 anys després, a la muntanya de Montserrat. Només un dia després de l’arribada en alt a la Molina, els corredors no tindran temps de recuperar-se, ja que l’endemà mateix afrontaran el segon final en alt de la prova. En l’any de les celebracions del mil·lenari del Monestir, l’emblemàtica muntanya deixarà, de ben segur, imatges espectaculars que donaran la volta al món.

Divendres 28 de març serà el torn de les Terres de l’Ebre. Una altra de les grans novetats i una etapa molt esperada pel sud de Catalunya, que donarà a conèixer el municipi de Paüls (Baix Ebre) i finalitzarà a la capital del Montsià, Amposta. És una etapa que mostrarà els paisatges singulars i únics de les Terres de l’Ebre, gràcies al pas de la prova per les seves quatre comarques: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre.

La penúltima etapa de la prova no necessita presentació. Després d’estrenar-se en la darrera edició de la prova, el final en alt a Queralt (Berguedà) promet emocions fortes. Una etapa que l’any passat va deixar estampes que trigaran en oblidar-se. La ciutat de Berga serà el punt de sortida d’una etapa que recorrerà la comarca del Berguedà, per a afrontar la pujada a Queralt. Més de seixanta anys després, la Volta tornava a Berga i ho feia per la porta gran. Les imatges dels millors ciclistes del planeta, entre onades d’aficionats que no van parar d’animar el pas dels corredors, representa una de les fotografies més impactants de la prova catalana.

Finalment, diumenge 30 de març serà el torn de Barcelona. La capital catalana i l’emblemàtica pujada a Montjuïc representen el millor final possible d’una prova UCI World Tour consolidada dins del calendari internacional, fent que els millors equips del món desembarquin a Catalunya amb les millors estrelles del seu planter. El recorregut final amb el quilometratge de cadascuna de les etapes, el desnivell acumulat i el ports de muntanya, es desvetllaran a la presentació oficial de la prova.