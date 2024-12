Homologats cinc plans d’emergència municipal a l’Alt Pirineu i Aran

La Comissió Plenària ha estat presidida per la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon (Foto: Gencat)

La Comissió Plenària de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha aprovat, recentment, l’homologació de 20 plans d’emergència municipal (DUPROCIM), dels quals cinc són de l’Alt Pirineu i Aran. En concret, s’ha donat llum verda als documents presentats per Arsèguel, Cava, Coll de Nargó, Les i Prullans.

En la reunió també s’ha aprovat 15 Plans d’autoprotecció (PAU), principalment de les vegueries de Barcelona i Camp de Tarragona, i per a activitats no temporals. Entre els PAU homologats destaca el de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona. A més, s’ha actualitzat el Pla especial d’emergència exterior del sector químic (PLASEQCAT) amb un nou establiment de nivell superior per risc químic al municipi de Flix (Ribera d’Ebre)

La trobada ha estat presidida per la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, acompanyada del secretari general d’Interior, Tomás Carrión, i la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, entre d’altres.





Balanç d’emergències de 2024

Finalment, la Comissió ha analitzat el resum de les principals emergències que han comportat l’activació de plans de protecció civil des del gener i fins al 30 de novembre de 2024. En el que va de 2024, hi ha hagut un pla en fase d’emergència (PLASEQCAT); 64 alertes, sobretot dels plans INUNCAT (19) i INFOCAT (7); 420 prealertes, majoritàriament del pla FERROCAT, amb 216, i de l’AEROCAT amb 65, i 969 incidents, especialment del pla TRANSCAT i del PLASEQTA.