Jordina Caminal, 22a al descens de Copa d’Europa d’Orcieres

Jordina Caminal a Orcieres. Foto: Gilles Baron

Avui dimarts, l’esquiadora Jordina Caminal ha estat 22a al descens de la Copa d’Europa d’Orcieres (França). L’andorrana ha sumat 9 punts més de Copa d’Europa. És el seu millor resultat en Copa d’Europa. Caminal ha marcat un temps de 1.25.13, a 2.16 de la guanyadora, que ha estat l’austríaca Emily Schoepf amb 1.22.97. Caminal marcava el 24è temps al primer sector amb +0.50, i feia el 13è al segon sector amb +0.62. Finalment, a meta se situava 22a.

La millor cursa de Copa d’Europa

Amb aquest resultat, Caminal suma una nova cursa puntuant en Copa d’Europa -ja ho va fer a Passo San Pellegrino el passat 21 de desembre, quan va ser 28a i va sumar 3 punts-, i no només això, ja que assoleix el seu millor resultat en la competició continental de velocitat. Avui Caminal no ha millorat punts FIS, però s’ha quedat a prop: té 49.86 actualment i avui n’ha fet 51.37.

Caminal pensa ara en el segon descens de demà dimecres, també de Copa d’Europa, en el qual espera tenir més confiança.

Jordina Caminal, esquiadora: “Estic contenta perquè estic a baix i als entrenaments m’havia sortit. Agafo així confiança per a demà. Avui no he mostrat ben bé el meu nivell d’esquí perquè anava amb una mica d’indecisió i sense gaire confiança per culpa dels DNFs als entrenaments, però això dona confiança per a demà, que esperem que sigui millor”.





Copa d’Europa masculina a Tarvisio

A Tarvisio s’ha disputat el primer entrenament de descens de la Copa d’Europa masculina, amb una altíssima participació amb 116 esquiadors. Pere Cornella, que sortia amb el dorsal 111, continua amb el seu treball de buscar l’experiència en competicions d’alt nivell com aquesta cita continental. Així, avui dimarts ha marcat un temps d’1.57.88 (105è). El guanyador ha estat l’alemany Luis Vogt amb 1.51.65.