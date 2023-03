Recórrer el món amb pocs diners, al Cicle de Cinema de Muntanya i Viatge d’Ordino i la Massana

L’aventurar Sergio Otegui (Comú de la Massana)

Aquest dimecres, 8 de març, se celebra la cinquena sessió d’Explora, el Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges de la Massana i Ordino, amb l’aventurer Sergio Otegui de protagonista. L’activitat porta per títol “Tot el que vaig aprendre viatjant amb pocs diners (i amb molta improvisació)”. L’acte tindrà lloc a les 21 hores, al teatre de Les Fontetes, a la Massana.

Des del 2012, Otegui, autor del blog Nada Incluido, només ha necessitat una càmera, una motxilla i pocs diners per a recórrer el món. Durant la seva xerrada, explicarà les seves experiències durant el seu recorregut per més de trenta països.

Totes les propostes del cicle són gratuïtes i es fan entre al Teatre de les Fontetes de la Massana i a l’Auditori Nacional, a Ordino. El cicle està tenint una gran acollida per part del públic, no només per l’elevat nombre d’assistents sinó també per les valoracions positives sobre els temes exposats.