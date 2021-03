Andorra la Vella dota amb 100.000 euros els primers pressupostos participatius de la parròquia

El Comú d’Andorra la Vella posa en marxa avui dilluns 1 de març la primera edició dels Pressupostos Participatius, un procés durant el qual els ciutadans censats a la parròquia majors de 16 anys podran proposar fins al 26 de març els projectes d’inversió de fins a 100.000 euros que considerin més convenients per millorar la parròquia. Aleshores, se seleccionaran els que siguin viables tècnicament i econòmica i se sotmetran a votació ciutadana el mes de juny. Així ho han explicat en roda de premsa la cònsol major, Conxita Marsol, i la consellera de Desenvolupament estratègic i comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López.

En la primera edició dels Pressupostos Participatius, els ciutadans podran fer arribar en línia les seves propostes al web decidim.andorralavella.ad, i de manera presencial al Centre Cultural La Llacuna (de 8 a 20 h), a l’Espai Ciutadà i a l’Oficina de Tràmits de Santa Coloma (de 8 a 15 h). A partir d’avui es distribuiran les butlletes i els tríptics informatius a les llars de la parròquia.

A partir del 27 de març s’iniciarà un procés de filtratge de les propostes amb l’avaluació tècnica dels costos i la viabilitat dels projectes presentats pels ciutadans. L’objectiu és sotmetre a votació durant el juny les propostes seleccionades i fer realitat el/s projecte/s guanyador/s durant el que resta d’any.

La consellera Meritxell López ha detallat les fases del procés alhora que ha clarificat quin tipus de projectes poden presentar els ciutadans. En aquest sentit, ha informat que una inversió és quelcom permanent en el temps, ja sigui una construcció, equipament o una millora de l’espai públic, mobiliari urbà o millores tecnològiques que aportin un valor afegit a la parròquia. En canvi, no es considerarien projectes vàlids aspectes intangibles, com la celebració d’un concert o un esdeveniment puntual.

Els Pressupostos Participatius arrenquen aquest 2021 amb voluntat de permanència i seguiment cada any, i obren una nova via de participació ciutadana que, tal com ha explicat la cònsol major, se suma a d’altres que estan en marxa, com les reunions sectorials abans d’emprendre una reforma en algun barri, les múltiples xarxes socials del Comú on els ciutadans poden informar-se i fer arribar els seus comentaris, o bé l’Espai Ciutadà on poden plantejar les seves queixes o suggeriments per millorar la parròquia. Un altre canal és el Consell d’Infants, on els escolars d’Andorra la Vella i Santa Coloma proposen i debaten iniciatives que es materialitzen, com el parc habilitat als patis de Ciutat de Valls o l’estructura de joc de gran format del Parc Central.