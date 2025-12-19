Alt Urgell: El Consell Comarcal aprova la pròrroga del contracte programa dels serveis socials per a afrontar el 2026

En l’últim ple de l’any, celebrat aquest dijous, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha aprovat, per unanimitat, la pròrroga proposada pel Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya del contracte programa on es determina el finançament dels diversos serveis d’atenció a les persones.
En aquest punt es va constatar per part de la presidenta, Josefina Lladós, que la pròrroga del contracte programa actual, amb vigència 2022-2025, “no és ni de bon tros la situació ideal, ja que els serveis socials estan en una situació tensionada arreu del país i es reclamava i s’esperava un augment de finançament i un increment de personal en diverses fitxes”.
Amb la pròrroga es garanteix la continuïtat dels serveis, però per part de les entitats locals es reclama al Govern català accelerar el nou marc 2026-2029 amb una actualització i millora dels recursos econòmics i de professionals. Com a conseqüència de l’aprovació de la pròrroga, també es va aprovar la pròrroga de l’encàrrec de gestió del contracte programa al Consorci d’Atenció a les Persones (CAPAU).
El ple va aprovar també, per unanimitat, els nous convenis amb la Diputació de Lleida per a l’execució dels programes FEDER del Camina Pirineus i de l’Impulsa Energia, en què s’estipula definitivament la part corresponent al 25% d’ambdós projectes amb què la Diputació es va comprometre a col·laborar-hi; el Pla Comarcal de Ciutadania i Migracions, on es dibuixa el full de ruta i es detallen les accions que es podran dur a terme els propers anys per a treballar per una comarca acollidora, igualitària i cohesionadora, i la sol·licitud d’atorgament de fons a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a l’explotació, durant l’any 2026, dels sistemes de sanejament en alta que gestiona el Consell Comarcal (l’EDAR de Montferrer i l’EDAR de Noves de Segre).
En acabar el ple, i com és tradició, els representants polítics i el personal del Consell Comarcal es van desitjar unes bones festes, aquest any amb un piscolabis ofert per IAUSA, l’empresa pública que gestiona bona part dels menjadors escolars de l’Alt Urgell.