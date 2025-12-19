Junts per la Seu celebra que la ciutat entri al Pla de Barris i “continua oferint col·laboració per a garantir-ne l’èxit”

Des de Junts per la Seu valoren molt positivament que la Seu d’Urgell hagi estat seleccionada com un dels municipis beneficiats pel Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, una iniciativa que ha de permetre impulsar projectes integrals de transformació urbana, social i econòmica al centre històric de la ciutat. El portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, ha destacat que “és una molt bona notícia per a la Seu i una oportunitat que cal aprofitar molt bé. Parlem d’un pla que pot ajudar a millorar l’espai públic, l’habitatge, l’activitat econòmica i la cohesió social del centre històric”.
Des de Junts per la Seu “volem recordar que ja vam participar activament durant el procés de redacció de la candidatura, fent-hi aportacions constructives i en positiu, amb propostes pensades per a reforçar la revitalització del nucli antic, el comerç local, l’habitatge i la qualitat de vida dels veïns i veïnes”. En aquest sentit, Fàbrega ha subratllat que “tot i ser a l’oposició, vam entendre des del primer moment que aquest projecte era important per a la ciutat i per això vam voler sumar-hi amb propostes”.
Ara, amb la confirmació dels ajuts, Junts per la Seu reitera la seva voluntat de col·laboració perquè el Pla de Barris es desplegui amb èxit. “Ens posem a disposició de l’equip de govern per a continuar aportant idees i experiència. Creiem que aquest ha de ser un projecte compartit, pensat a llarg termini i amb una mirada àmplia que beneficiï tota la ciutadania”, ha afegit el portaveu.
Jordi Fàbrega ha remarcat que “caldrà garantir una gestió rigorosa, transparent i participativa dels recursos, perquè el Pla de Barris no sigui només una subvenció puntual, sinó una eina real de transformació del centre històric i de la Seu d’Urgell”.
Finalment, des de Junts per la Seu s’ha volgut recordar que la convocatòria només permet un barri per municipi: en el cas de la Seu, per al centre històric. “Ara bé, això no ha de suposar que l’Ajuntament descuidi les inversions necessàries en altres barris del municipi i també a Castellciutat”, ha reblat la formació.