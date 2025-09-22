El Consell General i el Parlament català comparteixen experiències sobre la llengua, mesures ambientals, la IA i la qualitat de les lleis

El Parlament de Catalunya ha acollit, aquest dilluns al matí, la primera reunió de la Comissió Interparlamentària per al Seguiment dels Assumptes i Afers Transfronterers Andorra-Catalunya, formada per membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior del Consell General i la Mesa del Parlament de Catalunya. Les delegacions han compartit estratègies sobre el foment de la presència del català a Europa, l’impuls de la xarxa de parlaments verds, l’ús de la intel·ligència artificial als parlaments o la millora de la qualitat normativa.
Abans de l’inici de la reunió, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha acompanyat a la delegació del Consell General en una visita als espais més representatius del Palau del Parlament.
En la primera trobada de la Comissió Interparlamentària per al Seguiment dels Assumptes i Afers Transfronterers Andorra-Catalunya hi han assistit per part del Consell General: la presidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Berna Coma; la vicepresidenta, Núria Segués, i, com a membres de la comissió: Meritxell Alcobé, Pere Baró i Cerni Escalé. Per part del Parlament de Catalunya han participat el president de la cambra catalana, Josep Rull, Raquel Sans, vicepresidenta primera de la Mesa, i Glòria Freixa, Juli Fernàndez, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalá, tots ells secretaris de la Mesa.
Tal com estableix el memoràndum d’entesa, la pròxima reunió de la Comissió interparlamentària entre el Consell General i el Parlament de Catalunya se celebrarà al Principat d’Andorra durant l’any que ve.