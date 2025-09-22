El Consell General i el Parlament català comparteixen experiències sobre la llengua, mesures ambientals, la IA i la qualitat de les lleis

By:
On:
In: Política
La delegació andorrana al Parlament català (Parlament de Catalunya)
La delegació andorrana al Parlament català (Parlament de Catalunya)

El Parlament de Catalunya ha acollit, aquest dilluns al matí, la primera reunió de la Comissió Interparlamentària per al Seguiment dels Assumptes i Afers Transfronterers Andorra-Catalunya, formada per membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior del Consell General i la Mesa del Parlament de Catalunya. Les delegacions han compartit estratègies sobre el foment de la presència del català a Europa, l’impuls de la xarxa de parlaments verds, l’ús de la intel·ligència artificial als parlaments o la millora de la qualitat normativa.

Abans de l’inici de la reunió, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha acompanyat a la delegació del Consell General en una visita als espais més representatius del Palau del Parlament.

En la primera trobada de la Comissió Interparlamentària per al Seguiment dels Assumptes i Afers Transfronterers Andorra-Catalunya hi han assistit per part del Consell General: la presidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Berna Coma; la vicepresidenta, Núria Segués, i, com a membres de la comissió: Meritxell Alcobé, Pere Baró i Cerni Escalé. Per part del Parlament de Catalunya han participat el president de la cambra catalana, Josep Rull, Raquel Sans, vicepresidenta primera de la Mesa, i Glòria Freixa, Juli Fernàndez, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalá, tots ells secretaris de la Mesa.

Tal com estableix el memoràndum d’entesa, la pròxima reunió de la Comissió interparlamentària entre el Consell General i el Parlament de Catalunya se celebrarà al Principat d’Andorra durant l’any que ve.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]