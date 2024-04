Aliança per a innovar en refrigeració de centres de dades

La presentació d’SK Telekom es va fer al MWC (Imatge de rawpixel.com a Freepik)

La companyia de telecomunicacions sud-coreana SK Telecom (SKT) va aprofitar l’aparador que suposava el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, per a presentar al costat de Iceotope Technologies i SK Enmove, la seva aliança estratègica per a fomentar la innovació en solucions de refrigeració dels grans centres de dades, amb la mirada posada en el gran ús d’aquestes instal·lacions per a l’operativa de la intel·ligència artificial en el núvol.

Iceotope Technologies és especialista en refrigeració líquida de precisió (PLC per les seves sigles en anglès), mentre que l’àrea d’especialització d’SK Enmove és la dels olis i lubrificants base per a desenvolupar fluids tèrmics per a centres de dades.

Entre les tres, han signat un MOU (memorandum of understanding) que les portarà a col·laborar en el desenvolupament de tecnologies i solucions de refrigeració líquida que permeti optimitzar l’eficiència energètica dels centres de dades dedicades, especialment a aquells dedicats a l’operativa de la IA, com l’execució de LLMs en el núvol.

El creixement exponencial de la IA comporta un creixement també dels centres de dades existents, així com la creació de nous. Els principals problemes d’aquestes infraestructures seran els costos d’establiment, operatius (llegeixi’s, sobretot, consum energètic), i la refrigeració dels equips. En aquests dos últims aspectes és on ‘ataca’ l’aliança forjada per SK Telecom.

La tecnologia PLC d’Iceotope es caracteritza per lliurar de manera precisa un fluid dielèctric per a dissipar la calor directament dels components crítics dels servidors. La implementació d’aquesta tecnologia en el Testbed del Centre de Dades IA d’SK Telecom, servirà com un model per a demostrar els avantatges en termes d’estalvi d’energia i eficàcia en la refrigeració.

A més, SK Telecom té la visió de desenvolupar un Sistema de Refredament Autònom basat en IA, amb el qual optimitzar l’eficiència operativa mitjançant l’anàlisi automàtica de la temperatura i la càrrega d’energia, ajustant proactivament la temperatura i el flux dels fluids tèrmics.





Per Tecnonews