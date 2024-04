Andorra des de l’aire

Hi ha molts vídeos que corren per Internet amb imatges ben boniques del Principat d’Andorra, des de ja fa molts anys. No és menys cert que l’arribada dels drons ha obert un mar de possibilitats a l’hora de realitzar enregistraments dels millors paratges de les valls i fer-ho des de l’aire.

Gràcies als drons tothom té a l’abast meravellosos paisatges amb rius, muntanyes, la flora i la fauna i, fins i tot, tenim accés a l’Andorra més cosmopolita, amb els seus edificis, monuments, les seves vies de comunicació. Dels molts vídeos que hi ha a Internet, aquesta setmana n’hem escollit un del compte Wonders Of Our World al YouTube. El seu títol és The best of Andorra.