Cornella queda fora a la 2a mànega i Gabriel a la 1a, a la complicada Copa d’Europa de Crans Montana

Aquest dimecres s’ha disputat la segona prova de la Copa d’Europa d’eslàlom de Crans Montana (Suïssa). L’esquiador del Principat, Xavier Cornella, ha quedat fora a la segona mànega, mentre que a la primera no ha pogut acabar el també corredor andorrà, Bartumeu Gabriel. Ha estat una jornada, novament, amb molts abandonaments amb una pista amb molts problemes.
Després dels comentaris dels equips a la reunió del dia anterior, avui dimecres l’organització de la Copa d’Europa de Crans Montana ha avançat l’hora de sortida a les 8:30h per tal d’aprofitar temperatures més baixes, però encara i tot, a la primera mànega, ha tornat a haver-hi molts abandonaments. Si el dia anterior havien estat 37 en primera mànega, avui han sigut 44, entre ells Gabriel.
Per la seva part, Cornella ha completat la primera mànega lluitant la baixada i sent 49è després de quedar-se pràcticament aturat en dues ocasions. A la segona mànega ha sortit a lluitar-ho, però ha quedat fora de pista.
Aquest dimecres només han acabat 44 esquiadors, amb victòria pel francès Antoine Azzolin, amb 1.23 sobre el seu compatriota Auguste Aulnette i 1.37 sobre l’italià Tommaso Saccardi.