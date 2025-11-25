Adjudicats sis nous dispensadors de pinso esterilitzador per al control dels coloms a Andorra la Vella i Escaldes

Els comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany han adjudicat a l’empresa Laboratori i assessorament integral, SLU els sis dispensadors de pinso esterilitzador destinats al control ètic i progressiu de la població de coloms. La iniciativa obeeix a la necessitat de reduir la reproducció dels coloms en zones urbanes, mitjançant un sistema sostenible basat en la distribució de blat de moro tractat amb un inhibidor de la fecundació.
Els equips, que disposen d’autonomia elèctrica i d’una capacitat de càrrega d’entre 20 i 25 quilos, es col·locaran en punts estratègics definits a partir del cens previ de les aus: quatre a la parròquia d’Andorra la Vella i dos a la d’Escaldes-Engordany. L’empresa contractada, l’única que va concórrer al concurs, assumirà el manteniment complet dels dispositius i garantirà la innocuïtat del tractament per a la resta d’espècies.
L’import mensual adjudicat per dispensador és de 800,93 € IGI inclòs. El contracte, d’una durada inicial d’un any, és renovable automàticament fins a un màxim de sis anys.
Els responsables dels dos comuns han apuntat que la col·laboració interparroquial, que ja es produeix en altres serveis fonamentals com el transport o la xarxa d’aigua, permet aplicar solucions eficaces i homogènies en una problemàtica compartida com és la sobrepoblació de coloms.
L’empresa disposarà d’un termini màxim de vuit setmanes per a instal·lar els dispensadors i iniciar el servei, que inclourà la recàrrega regular del pinso esterilitzador i el seguiment continuat de la població de coloms.