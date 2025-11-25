Pere Baró, demana detalls al Govern sobre l’aixecament de les pròrrogues del lloguer i sobre les declaracions fetes pel president de l’APBI

El conseller general i president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha presentat una pregunta al Govern, arran de les declaracions del president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI). Les paraules del representant dels propietaris, que suggereixen augments significatius de les rendes -segons Baró-, “han generat preocupació i alarma social, especialment en un context marcat per la dificultat d’accés a l’habitatge i per la manca de mesures estructurals que estabilitzin el mercat immobiliari”.
El Grup Socialdemòcrata lamenta “el silenci de l’Executiu davant aquestes propostes” i recorda que “el mateix Govern ha anunciat la seva intenció d’impulsar una llei per a regular l’aixecament de les pròrrogues a partir del 2026, sense haver aclarit encara quin serà el seu impacte real sobre els preus del lloguer i les famílies”, assenyala el parlamentari socialdemòcrata.
Davant d’aquesta situació, Pere Baró ha formulat dues preguntes al Govern sobre la proposta del president de l’APBI sobre l’augment dels preus del lloguer un cop finalitzin les pròrrogues, i si el Govern incorpora aquesta proposta en el projecte de llei que definirà l’aixecament de les pròrrogues vigents.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata “reitera que la ciutadania necessita certeses, protecció i un marc regulador sòlid que garanteixi l’estabilitat de les famílies i la sostenibilitat del mercat de l’habitatge, i demana al Govern una resposta clara i immediata”.