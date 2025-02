A punt les jornades de portes obertes dels centres educatius de la Seu

Cartell informant de les jornades de portes obertes (Aj. la Seu)

Tots els centres educatius del municipi de la Seu d’Urgell ja tenen programada la seva respectiva jornada de portes obertes que tindran lloc abans de l’inici del procés de preinscripció i matrícula per al proper curs 2025-2026 de segon cicle d’educació infantil, primària i ESO. A més a més de les jornades de portes obertes, alguns centres també organitzen reunions informatives presencials. L’objectiu de tot plegat és donar a conèixer a les famílies urgellenques el seu funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi de cadascun.

Educació primària

L’Escola Pau Claris serà el primer centre educatiu en obrir portes, concretament el pròxim dilluns 17 de febrer i fins el dissabte 1 de març. Les visites a aquest seran lectives. Cal trucar per a concertar hora al 973 352 327.

L’Escola Albert Vives organitza dues visites guiades en dos torns (10 i 11.30 hores) el dissabte 8 de març, que inclourà també una reunió informativa. Cal trucar per a concertar hora al 973 351 014.

L’Escola Castell-Ciutat ofereix també visitar les seves instal·lacions, trucant prèviament per a concertar hora al 634 770 617.

El col·legi La Salle realitzarà la seva jornada de portes obertes el dissabte 8 de març, de 10 a 13 hores (educació infantil, primària i ESO); i una xerrada informativa sobre educació infantil i ESO, a les 9.30 hores. Aquest centre també realitzarà dues jornades d’escola oberta, els dies 6 i 11 de març. Cal trucar per a concertar hora al 973 350 144. I per al dissabte 26 d’abril hi ha programada una jornada de portes obertes de Cicles Formatius i Llar d’Infants, de 10 a 13 hores.





Instituts Joan Brudieu i La Valira

L’Institut Joan Brudieu organitza portes obertes d’ESO el dimarts 25 de febrer en tres sessions, a les 18, 18.15 i 18.30 hores, i una reunió informativa a les 19.30 hores.

Aquest mateix institut també obrirà portes el dilluns 24 de març dedicades al Batxillerat i al Batxibac, també en tres sessions, a les 18, 18.15 i 18.30 hores, i una reunió informativa a les 19.30 hores.

I dimarts 25 de març, la jornada de portes obertes s’adreçarà als Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior, IFE i PFI/PTT, en dos torns, a les 18.30 i a les 18.45 hores, i una reunió informativa a les 19.30 hores.

Per la seva part, l’Institut La Valira ha organitzat la seva jornada de portes obertes el dijous 6 de març en dos torns, a les 18.30 i a les 19 hores. La reunió informativa tindrà lloc a les 19.30 hores al gimnàs del centre. Cal trucar per a concertar hora al 973 353 110.





Dates preinscripció

Les dates de preinscripció per a presentar les sol·licituds per a educació infantil i educació primària, és a dir, d’I3 a 6è de primària, seran del 12 al 26 març. Mentre que les sol·licituds de l’ESO es podran presentar del 14 al 26 de març.

Les preinscripcions seran telemàtiques a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/.

Per a qualsevol dubte o suport al tràmit hom pot adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: telèfon 973 350 010, (extensions 8086/8088) i adreça de correu (educacio@aj-laseu.cat).