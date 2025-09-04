A l’agost també han crescut les matriculacions de vehicles al Principat

Segons les dades del Registre de vehicles d’Andorra, les matriculacions de vehicles durant el mes d’agost de 2025 han estat 366, el què suposa una variació percentual del +8,0% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Aquest mes han tingut variacions positives “Camions i Camionetes” amb un +63,0%, “Turismes” amb un +4,9% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un +1,6%. Per contra, “Altres”, amb un -60,0%, presenta una variació negativa.
Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins a l’agost de 2025 han estat 3.466, fet que equival a una variació percentual del +7,1% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 3.235 vehicles. Les categories que mostren variacions positives són: “Turismes” de +167 unitats (+7,6%), “Motocicletes i Ciclomotors” de +31 unitats (+4,7%), “Altres” de +30 unitats (+52,6%) i “Camions i Camionetes” de +3 unitats (+1,0%). Aquest mes no hi ha cap categoria que presenti variacions negatives.
Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 5.151, fet que equival a una variació percentual del +5,2% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.897 vehicles.