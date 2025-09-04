La CUP de la Seu d’Urgell reivindica que es comenci a impulsar el Pla Local per la Llengua

El grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell reivindica que es comenci a aplicar la moció amb què la corporació ha acordat tirar endavant un Pla Local per la Llengua. Tot coincidint amb la celebració de la Festa Major, la formació ha recordat que el juny passat van impulsar aquesta proposta i que s’ha aprovat per unanimitat, després que s’hi van afegir també, amb alguns matisos i aportacions, l’equip de govern (Compromís) i els grups de Junts i ERC.
Sobre l’esdeveniment d’aquests darrers dies, des de la CUP han celebrat que aquest objectiu “ja s’hagi fet visible al llibret de la Festa Major”, en què a les últimes pàgines s’hi ha inclòs un anunci institucional amb el qual s’animava tota la població a “compartir, gaudir de la festa i xalar en català”. El grup considera que “és una primera passa important”, però creuen que “cal anar més enllà”.
En aquest sentit, en un comunicat han recordat que aquest pla “preveu mesures imprescindibles per a revitalitzar el català al municipi”, entre les quals han esmentat “la creació d’una regidoria específica amb pressupost, una Assemblea Local per la Llengua amb participació ciutadana, campanyes per a fomentar l’ús social del català, cursos de català accessibles i de qualitat” i també “més presència del català en comerços i serveis”, on a la Seu cada cop és més habitual que molts establiments funcionin només en castellà, tant en l’atenció al client com també en la retolació i en les seves accions publicitàries. Finalment, s’hi demana “que el català sigui llengua preferent a l’administració”.
Des de la CUP conclouen que “ara és moment de fer-ho realitat amb ambició, accions visibles i implicació col·lectiva” i afirmen que seguiran “treballant perquè la llengua sigui eix de cohesió, convivència i orgull local”.