Validat el Reglament d’aplicació de la Llei del Codi Duana per a equiparar-se amb la normativa europea

El Govern ha aprovat el Reglament d’aplicació de la Llei del Codi de Duana, d’aquesta manera es completa el desplegament del marc normatiu. Aquesta norma es basa en dos reglaments delegats de la Unió Europea, i que, per tant, s’adapta a la normativa europea en matèria duanera. A més, suposa un pas per la simplificació i la digitalització dels tràmits, i en aquest sentit, ja s’han executat i provat els canvis necessaris amb els operadors implicats per a adaptar-se als requisits tecnològics que comporta la nova normativa.
El text s’estructura en vuit títols entre els quals detalla els elements per a l’aplicació dels drets d’importació o d’exportació, el deute duaner i les garanties, la introducció de les mercaderies, el seu estatus duaner, les exempcions, els règims especials i la sortida de les mercaderies del territori duaner.
Així mateix, els annexos disposen amb més detall d’alguns requisits, la informació i la forma requerida en els diferents procediments. Per exemple, les declaracions que es presenten a la Duana, el contingut de les cel·les i els codis que s’han d’informar, o les regles per a determinar l’origen de les mercaderies.
El reglament entrarà en aplicació l’1 d’octubre d’aquest any. Aquesta norma substitueix als deu reglaments que regulaven l’aplicació de l’anterior Codi de Duana.