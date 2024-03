35 dones ateses pel SIAD durant el 2023

Una visita mèdica per videotrucada (freepik)

L’any 2023 es va tancar amb 35 dones ateses al SIAD, mantenint així la tendència dels darrers anys. La mitjana d’edat ha estat de 27 anys i la majoria són de nacionalitat andorrana. El 62% de les dones es van adreçar al servei telefònicament, el 32% presencialment i un 11% a través dels canals en línia –una via que es va obrir per primer cop el 2023.

Pel que fa als motius, es manté també la tendència dels anys anteriors, el gran gruix de les consultes, el 83%, han estat per consultar informació sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. La resta de consultes han estat per a realitzar el test d’embaràs (9%), per a tenir informació sobre les malalties de transmissió sexual (3%), per a conèixer mètodes anticonceptius (3%) i per a obtenir l’anticoncepció d’emergència (3%).

A banda dels serveis que dona el SIAD, una trentena de dones han demanat als centres d’atenció primària durant el 2023 la píndola anticonceptiva d’emergència. La mitjana d’edat d’aquestes ha estat de 25 anys.