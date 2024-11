800 alumnes participaran en els tallers de prevenció de drogodependències dirigits a alumnes de 15 a 17 anys

Alumnes en l’aula d’una escola (SFGA)

El Govern, a través del Pla nacional contra les drogodependències (PNCD), ha iniciat aquesta setmana als centres educatius del país una nova edició dels tallers de prevenció de drogodependències “Febre de divendres nit” i “Sortim”, que, com en els cursos anteriors, es duen a terme integrats en el Marc d’educació per a la salut a l’escola. Durant aquesta edició s’espera efectuar un total de 35 tallers i arribar a un total de 800 alumnes.

D’una banda, el taller “Febre del divendres nit”, té com a objectiu incidir en la prevenció del consum de drogues i dels riscos associats al consum. Es tracta de la 10a edició i s’adreça als alumnes de quart de segona ensenyança o equivalent (15-16 anys). I, de l’altra, el taller “Sortim” incideix en la prevenció del consum d’alcohol i altres drogues i dels riscos associats. Es tracta de la 7a edició i s’adreça als alumnes de 1r de batxillerat, formació professional o equivalent (16-17 anys).

Aquests tallers tenen com a objectiu comú afavorir el no consum, promoure que els alumnes adquireixin les destreses, les competències i les habilitats necessàries per a abordar eficaçment la relació amb les drogues, i la reducció de riscos associats, així com informar sobre els efectes i els riscos de la substància addictiva. Aquest recurs complementa la tasca educativa que es desenvolupa en els centres escolars.

Aquesta setmana s’han celebrat els tallers a les tres escoles andorranes de segona ensenyança (Encamp, Ordino i Santa Coloma), a l’escola andorrana de batxillerat, al centre de formació professional d’Aixovall, a l’Àgora School i a la Sagrada Família. Els tallers a la resta de centres educatius del país es duran a terme al mes de març. La programació d’aquests tallers és fruit d’un treball transversal fet amb la implicació del Ministeri de Salut i el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.





Taller de prevenció del consum de cànnabis

També en el marc del Pla nacional contra les drogodependències (PNCD), aquest curs s’ha iniciat la 17a edició del taller en matèria de prevenció de drogodependències en relació amb la prevenció del consum de cànnabis que, com en els cursos anteriors, es du a terme integrat en el Marc d’educació per a la salut a l’escola.

Aquest taller, adreçat a l’alumnat de tercer de segona ensenyança o equivalents (14-15 anys), té com a objectiu afavorir l’abstinència de cànnabis i altres substàncies, així com promoure que els alumnes adquireixin les destreses, les competències i les habilitats necessàries per a abordar eficaçment la relació amb les drogues i informar sobre els efectes i els riscos de la substància addictiva. S’espera efectuar un total de 32 tallers i arribar a 700 alumnes, aproximadament, que equival al total de la població escolaritzada d’aquesta franja d’edat.

La programació d’aquest taller és fruit d’un treball transversal fet amb la implicació del Ministeri de Salut, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i de tots els comuns. Cal assenyalar que una peça fonamental per a l’execució de dos d’aquests tallers són els tècnics de joventut dels comuns i del Govern, els quals, un cop formats en la matèria de prevenció de drogodependències són els encarregats de conduir-los en els centres educatius.





Jornada de dispensació responsable d’alcohol

Aquest dijous es va celebrar a Sant Julià de Lòria una nova edició del taller de dispensació responsable d’alcohol, adreçat a totes les persones que formen part de les comissions de festes o altres organitzacions similars de cada parròquia. Amb aquesta formació, el Govern reafirma el seu compromís amb la salut pública i la seguretat oferint eines per a una gestió més responsable dels espais festius i d’oci.

Aquest taller –impulsat des del Ministeri de Salut i que s’engloba en el Pla nacional contra les drogodependències (PNCD)– té com a objectiu oferir informació rellevant sobre els efectes de les begudes alcohòliques i proporcionar estratègies i eines per a una dispensació d’alcohol més responsable i segura. A més, es donen pautes per a afrontar situacions d’emergència relacionades amb intoxicacions, violència o conducció sota els efectes de l’alcohol, per a contribuir així a la seguretat i el benestar de la comunitat.

Qualsevol persona interessada en futures edicions es pot dirigir al correu del Pla Nacional Contra les Drogodependències del Govern d’Andorra: pncd@govern.ad.