4t Gran Premi la Seu d’Urgell, prova de la Copa Catalana de Ciclocròs 2023

Cartell del 4t Gran Premi la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Bàrbara Romeu, i el president de l’Sprint Club Andorra, Emili Pérez Font, han presentat avui dimarts el 4t Gran Premi la Seu d’Urgell, sisena prova puntuable del calendari de la Copa Catalana de Ciclocròs (CX) 2023, que se celebrarà aquest pròxim diumenge 19 novembre al parc de l’Horta del Valira de la capital alturgellenca.

En la presentació d’aquest 4t Gran Premi la Seu d’Urgell de la Copa Catalana de CX, Bàrbara Romeu ha destacat que aquesta prova de ciclocròs se celebra en un “entorn excepcional, com és l’Horta del Valira”. Romeu ha abundat que aquesta modalitat de ciclisme “destaca per la seva emoció i exigència tècnica, per això la Seu d’Urgell n’és el lloc perfecte per a disputar aquesta prova que es desenvolupa en un entorn natural impressionant”. La regidora d’Esports també ha subratllat que “la ciutat manté l’equilibri entre la pràctica de l’esport a l’aire lliure i el respecte i preservació del medi natural”.

Romeu també ha volgut agrair a tots els actors implicats per fer possible aquest esdeveniment esportiu a la ciutat “amb un agraïment especial al Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament urgellenc per la seva feina excepcional en la preparació del terreny del circuit per a la prova”.





Tret de sortida la Copa Catalana de CX Universitària

El president del Sprint Club Andorra, Emili Pérez Font, que ha agraït a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per ser un dels organitzadors d’aquest campionat, ha anunciat que enguany la Seu acollirà, a més, la primera prova de la recent creada Copa Catalana CX Universitària, que s’estrena aquesta temporada després de l’acord arribat entre la Federació Catalana de Ciclisme i les universitats catalanes.

En aquesta primera edició, la Copa Catalana Universitària comptarà amb dues categories, sub23 i elit, femenina i masculina, i tres proves: la d’aquest cap de setmana a la Seu d’Urgell i les de Fornells de la Selva el 9 de desembre i Vic el 23 de desembre.

Emili Pérez Font ha tornat a remarcar que el Gran Premi de la Seu d’Urgell representa “l’autèntic esperit del ciclocròs en ser un terreny de gespa amb un circuit de 3 quilòmetres que fa que la prova sigui espectacular”.





Inscripcions i categories

Les inscripcions per a la prova urgellenca es tancaran a la mitjanit d’aquest dijous 16 de novembre, una vegada més també amb la disputa de les proves de promoció per a les categories escolars, des de prebenjamins fins a infantils.





Les categories són:

•Elit (masculí i femení)

•Sub23

•Júnior (masculí i femení)

•Cadet (masculí i femení)

•Màster femení 30/40/ 50

•Màster 30

•Màster 40

•Màster 50

•Màster 60





Les categories promoció són:

•Pre-benjamí (masculí i femení)

•Benjamins (masculí i femení)

•Principants (masculí i femení)

•Alevins (masculí i femení)

•Infantil (masculí i femení)





Horaris

•09:15h 1a Sortida categories Màster 40, 50 i 60.

•10:15h 2a Sortida categories Cadets (masculí i femení), Júniors (masculí i femení), Elit (femení), Màster (femení).

•11:00h 3a Sortida categories Infantils, Alevins, Principiants, Benjamins i Pre-benjamins (masculí i femení).

•11:15h Lliurament premis 1a i 2a prova.

•12:30h 4a Sortida categories Elit, Sub-23 i Màster 30 (masculí).

•13:30h Lliurament premis 3a i 4a prova.

Per segon any consecutiu, els trofeus seran peces elaborades en fusta, aposta que fa aquesta competició per la sostenibilitat.

El 4t Gran Premi la Seu d’Urgell de la Copa Catalana de CX 2023 està organitzat per l’Andorra Sprint Club, Vélo Cafè de la Seu d’Urgell i el Servei d‘Esports de l’Ajuntament urgellenc, i compta amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, Peusa, Visuals Vinyls, Taurus, Extrem SL i BonÀrea.