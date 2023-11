El nou president del CSJ demana implicació per a agilitzar la justícia

Al centre, Josep Maria Rossell i, a la seva esquerra, el síndic Carles Ensenyat i el cap de Govern Xavier Espot (Consell General)

El nou president del Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha demanat, aquest dimarts, la implicació de les institucions per a una tasca judicial més àgil i eficaç. Josep Maria Rossell, d’altra banda, no ha volgut pronunciar-se sobre la situació del seu predecessor, Enric Casadevall, investigat per irregularitats. Avui ha tingut lloc el jurament dels nous membres del CSJ.

Rossell assegura que s’asseuran amb els implicats per a millorar el sistema judicial. “Ens haurem de reunir amb ells i intentar trobar punts d’inflexió per tal de millorar la Justícia que, en definitiva, és el que esperen els ciutadans”.

Rossell espera, doncs, que “no sigui tan lenta, que sigui més transparent i garantista. Totes aquestes qüestions són les que han de fer que la Justícia acabi millorant”.

Pel que fa a la situació d‘Enric Casadevall, tant Rossell com el síndic general, Carles Ensenyat, no han volgut pronunciar-se i demanen que es deixi actuar la Justícia, tot i admetre que no dona una bona imatge.