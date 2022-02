30 receptes per reivindicar la gastronomia andorrana

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha presentat aquesta tarda de dijous la primera edició del Receptari de gastronomia andorrana. Es tracta d’un llibre que recull les 30 receptes de cuina més representatives i habituals del patrimoni gastronòmic del Principat.

Per arribar-hi, ha exposat el ministre, es va realitzar fa uns anys un estudi sociològic –que va comptar amb entrevistes i anàlisi de la literatura existent– i que va permetre configurar un corpus amb més de 400 receptes amb arrels al país. D’aquestes, se’n van identificar un centenar que encara estaven en ús. L’últim filtratge s’ha fet de la mà de nombrosos xefs del país, que han fet la tria final “invertint el seu temps i compartint els seus coneixements per elaborar els continguts que avui es presenten”.

Torres ha agraït als seus antecessors, els ministres Francesc Camp i Verònica Canals, que van iniciar aquest projecte que s’ha presentat aquest dijous. L’objectiu del llibre, ha continuat, és doble: “d’una banda, per donar a conèixer la nostra cuina més enllà de les nostres fronteres, i per l’altre impulsar la preservació d’aquestes receptes, que s’han tramès de generació en generació i formen part important de la nostra identitat”.

El llibre es divideix entre entrants, plats principals i postres i dolços. Cada recepta inclou la durada per realitzar-la, l’època de l’any en què podem trobar tots els ingredients, el grau de dificultat i les quantitats per a quatre persones. A més, també inclou una petita anècdota o consell per cada plat.

En el llibre, a més, s’hi posa de relleu la gran qualitat dels productes autòctons que poden trobar-se al país, amb una oferta que va des dels petits productors a projectes ja plenament consolidats com la carn de qualitat amb segell IGP, passant pels cellers andorrans, premiats en diversos concursos internacionals. El titular de Turisme apunta que “la gastronomia és un recurs clau en la proposta de valor i diferenciació de la destinació turística d’Andorra; el turisme gastronòmic ha començat a esdevenir un producte que atreu nous segments de mercat i permet completar qualsevol altra experiència per als visitants”.

La primera edició del llibre té una tirada de 500 unitats: la meitat estan editades en un format bilingüe català/castellà, i l’altra en francès/anglès.

Torres anuncia la creació del label de Restaurant tradicional de cuina andorrana

Durant la presentació d’aquesta tarda, el ministre Jordi Torres també ha anunciat la posada en marxa d’un label que aglutini i identifiqui els restaurants tradicionals de cuina andorrana. Per poder-ne formar part, els restauradors hauran de certificar que el seu establiment té a la carta un mínim de plats de cuina andorrana, prendre el compromís d’utilitzar per elaborar-los amb un percentatge de productes andorrans, que les tècniques utilitzades no siguin de caràcter experimental ni incloguin ingredients exòtics de fora dels Pirineus, i que ofereixin a la carta de begudes com a mínim un vi i una cervesa del país, entre altres.

El treball per assolir aquest label i posar-lo en funcionament, ha indicat el titular de la cartera, es farà de la mà de les dues associacions del gremi del país, la Unió Hotelera i Autèntics Hotels, així com amb diferents xefs que ajudaran a definir els criteris per aconseguir el label. El ministre ha apuntat que espera que pugui ser una realitat aquest mateix estiu.