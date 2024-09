29 persones es beneficien del programa “Primer la llar”

La Casa Aristot Mora (AndorraDifusió)

Una trentena de persones s’han beneficiat del programa Primer la llar, destinat a oferir un habitatge a persones en situació vulnerable. Són vint a la Casa Aristot Mora i la majoria són homes de més de 50 anys. Més de la meitat dels 29 beneficiaris del programa Primer la llar són homes i només 5 tenen entre 18 i 40 anys. La resta són més grans. Pel que fa a la situació familiar, hi ha 23 persones soles vivint als habitatges de la Casa Aristot Mora. Algunes tenen familiars al Principat, però la gran majoria no en té. A més, hi ha una família monoparental i dues unitats familiars formades per adults. Concretament, una mare i un fill i un avi i net. Respecte al preu dels lloguers, aquest oscil·la de 295 euros a 630.

La iniciativa es dirigeix a persones en situació d’exclusió social greu i sense llar. Té com a objectiu oferir-los un habitatge, si cal amb suport social, per a desenvolupar les activitats de la vida diària. La Casa Aristot Mora és un edifici de protecció pública impulsat pel Govern, adscrit a l’Institut Nacional de l’Habitatge, gestionat per la Creu Roja Andorrana.

Aviat s’ampliaran les possibilitats d’ajuts per a proporcionar una llar a persones amb dificultats d’inserció. Hi ha un projecte de pisos amb suport social, ubicat a l’edifici Solà d’Enclar de Santa Coloma, amb una capacitat de 18 usuaris. És previst que entri en funcionament a final d’enguany.