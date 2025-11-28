El 112 – Centre Nacional d’Emergències s’ubicarà a l’edifici Nexus d’Andorra Telecom, a Santa Coloma, a partir de 2027

El Govern, a través del Ministeri de Justícia i Interior, “ha impulsat durant els darrers anys una política decidida de reforç del sistema nacional de protecció civil, orientada a consolidar una resposta institucional coordinada, eficient i tecnològicament avançada davant situacions de risc i emergència”. En aquesta línia, el Ministeri ha fet un pas més signant dos convenis de col·laboració amb Andorra Telecom. Per una banda, per a la provisió d’un servei d’alertes a la població mitjançant tecnologia de difusió massiva i selectiva i, per l’altra, per a la cessió de les dependències de l’edifici Nexus de la companyia telefònica, situat a Santa Coloma, per a instal·lar-hi el futur 112 – Centre Nacional d’Emergències.
“Aquest és un dels projectes més ambiciosos i estratègics del Ministeri que engeguem amb l’objectiu d’optimitzar la gestió del risc, la coordinació dels recursos disponibles i la capacitat de resposta efectiva davant les emergències” ha expressat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné.
La primera planta de l’edifici Nexus serà la seu del Centre Nacional d’Emergències, que dona resposta a les necessitats estratègiques i operatives del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències. En aquest sentit, la posada en funcionament del Servei d’Atenció de Trucades d’Emergència, a un únic telèfon d’emergències, 112, i del Centre Nacional d’Emergències està previst per a l’any 2027.
Pel que fa al sistema d’alertes a la població, s’està desplegant la implantació i la configuració d’aquest sistema d’avís massiu per mitjà de la xarxa de comunicacions mòbils. La finalitat és transmetre de manera global, immediata i segmentada per zones geogràfiques missatges d’emergència o d’informació rellevant davant situacions de risc greu o perill imminent per a la seguretat de les persones.
“Esdevé imprescindible la modernització dels protocols i la dotació de sistemes i eines tecnològiques avançades que facilitin la tasca dels departaments a càrrec de la gestió d’emergències”, ha afirmat Molné.
Aquest sistema d’avís massiu actualment s’està configurant per a definir entre altres qüestions els nivells d’alerta, l’idioma. El sistema complementarà la resta de mitjans dels quals disposa el departament per a alertar i informar la població, en una clara voluntat de centrar esforços en la prevenció i preparació, segons ha explicat el director del Departament de Protecció Civil i gestió d’Emergències, Cristian Pons. Fins que no entri en funcionament el sistema d’alertes massiu, Andorra Telecom posa a disposició del Ministeri de Justícia i Interior una solució provisional basada en l’enviament de missatges SMS com a mecanisme alternatiu a l’enviament d’alertes.
Per la seva banda, el director adjunt d’Andorra Telecom, César Marquina, ha detallat el calendari de la posada en marxa del sistema d’avís per SMS, de caràcter provisional, previst per l’inici de l’any que ve i que a finals del 2026 estarà operatiu el sistema d’alertes massiu.
Aquestes qüestions s’han tractat a la tercera Comissió Nacional de Protecció Civil, celebrada aquest divendres, 28 de novembre, que ha permès fer un seguiment del desplegament de la Llei de Protecció Civil. A la reunió s’ha exposat l’estat del desenvolupament dels mapes de risc, concretament de l’avançament del mapa de risc d’inundacions, i dels treballs en curs en altres àmbits com les grans nevades, els sismes o transport de matèries perilloses. Aquests mapes de risc són “unes eines bàsiques de planificació i de gestió d’emergències i indispensables per a poder aprovar els plans d’emergència”, ha destacat el director de Protecció Civil, qui també ha explicat que s’aprovaran deu plans d’emergència i tres mapes de riscos.
Així mateix, la Comissió, formada per Protecció Civil, els comuns i directors de diversos departaments del Govern, ha servit per a reforçar la col·laboració entre administracions per tal de definir i implementar estratègies comunes en la reducció del risc de desastres.