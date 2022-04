Un parc aquàtic, el projecte de Canillo per al Palau de Gel

Canillo ha presentat el pla a cinc anys vista per al Palau de Gel, que inclou la creació d’un parc aquàtic aprofitant la piscina. Un parc que es projecta amb la instal·lació de tres tobogans, que anirien per fora del recinte, a més de pistes de pàdel i un rocòdrom. Les obres tindran un cost de 600.000 euros i es preveu que comencin ja aquest mes de maig.

Es busca fer del Palau un eix vertebrador de la parròquia i també desestacionalitzar les activitats turístiques, han explicat els responsables comunals en una reunió de poble aquest dijous al vespre. A més, s’hi invertiran 3 milions d’euros en millores energètiques, perquè es busca poder reduir al màxim les despeses en aquesta matèria. De fet, el pla per al Palau de Gel no preveu beneficis a curt termini, però aquest fet es revertiria precisament amb la reducció de les despeses.

En la reunió de poble també s’ha parlat dels pressupostos per a l’any vinent, que són de 22 milions d’euros. El comú preveu ingressar un milió d’euros amb les entrades al Roc del Quer i als ponts tibetants, entre altres. Mentre que es destinaran 900.000 euros per a la millora de carreteres, com la que va fins a Meritxell.