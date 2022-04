Mou_T_B inclou noves funcionalitats per continuar la transició cap a la mobilitat sostenible

L’aplicació per a la mobilitat sostenible Mou_T_B creix amb noves funcionalitats. Entre altres, aporta informació d’horaris d’autobús en temps real amb la variació respecte a l’hora de pas prevista per la companyia d’autobusos i l’indicador d’emissions de CO2 per tipus de transport. A més a més, també s’hi pot trobar ara la ubicació i disponibilitat dels aparcaments públics d’Andorra la Vella o el pagament dels tiquets dels aparcaments amb barrera públics de Canillo, que es pot fer escanejant el tiquet en paper de l’aparcament.

Mou_T_B es troba disponible en les versions 2.6.0 (Android) i 2.5.2 (iOS) a les plataformes de descàrrega d’Android i Apple. A més, des de les anteriors versions proporciona informació sobre les línies de l’autobús parroquial de la Massana, i permet adquirir diferents abonaments d’autobús, entre altres l’il·limitat de 30 dies a 30 euros estrenat amb l’última actualització tarifària.

Les últimes funcionalitats expandeixen les capacitats d’una aplicació que busca el foment del transport públic i la mobilitat fàcil i sostenible en general, amb càlculs de trajecte intel·ligents, que afavoreixen l’opció més eficient i amb el càlcul de la petjada de carboni. L’app va ser creada per FEDA Solucions amb la vocació que en un futur pugui incloure la informació de tots els aparcament públics i totes les línies d’autobús (incloent-hi les comunals). D’aquesta manera es vol oferir un mapa global de la mobilitat a Andorra als usuaris.

Mou_T_B dona informació en temps real del transport públic, la millor combinació per anar d’un punt a un altre del país, permet comprar els tiquets, abonaments mensuals o recarregar les targetes de viatges sense utilitzar efectiu i de forma fàcil i segura. S’ha desenvolupat per ajudar a reduir les emissions de CO2 i tenir cura del planeta i és gratuïta. Fins ara s’ha descarregat més de 1.700 vegades en la versió per a iOS i més de 6.200 en la versió Android.