L’accés a l’habitatge centra el Cafè Liberal a Andorra la Vella

Liberals ha recuperat el format de debat obert amb la ciutadania amb una vintena d’assistents a Andorra la Vella. La trobada ha tingut l’habitatge com a primer gran tema de debat. Concretament, alguns dels presents han manifestat el seu neguit davant l’encariment dels preus de lloguer i el cost d’un habitatge de propietat, que dificulten tant l’emancipació dels joves com el poder adquisitiu de les famílies.

Els presents al Cafè Liberal, celebrat aquest vespre, han subratllat també la necessitat d’afavorir la renovació dels habitatges per davant de la construcció d’obra nova. D’una banda, han posat especial èmfasi en reduir la construcció de pisos de luxe per incrementar els de preus assequibles a la població. Un pacte nacional entre el Govern i els comuns per controlar la construcció desmesurada seria una opció ben acollida, han puntualitzat.

D’altra banda, els participants han mostrat el seu interès a revisar la llei d’immigració perquè s’adeqüi a una societat global, que cada vegada és més internacional i en què la mobilitat geogràfica està normalitzada. El debat s’ha centrat en el fet que els anys de residència al Principat per accedir a la nacionalitat s’hagin de fer de forma ininterrompuda.

Entre altres temes que han sigut motiu de debat, s’ha posat sobre la taula la disponibilitat d’atenció del Servei d’Inspecció de Treball, en el qual els assistents s’han mostrat especialment crítics amb la resposta que rep l’usuari així com la validesa d’aquesta.

A la trobada hi han participat diferents càrrecs electes del partit, la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarès, el president del Grup Parlamentari Liberal, Ferran Costa, la consellera general, Eva López, la secretària d’Estat, Teresa Milà, així com alguns càrrecs comunals. Liberals organitzarà pròximament noves trobades amb aquest format obert de debat. Una característica que tots els participants han destacat per poder conversar de prop amb els polítics.