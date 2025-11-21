Un agent del Centre de Processament de Dades reforça la formació amb la Unitat d’Intel·ligència de la Policia espanyola

Al centre, l'agent de policia del Principat (Policia d'Andorra)
Un dels agents de policia que formen part del Grup del Centre de Processament de Dades Policials i Digitalització s’ha desplaçat aquest mes de novembre a Saragossa, a l’Aragó, en una estada formativa amb la Unitat Territorial d’Intel·ligència de la Policia Nacional espanyola. L’estada, d’una durada d’una setmana, s’ha centrat, principalment, en el tractament de dades estadístiques i control criminal posant el focus en els diferents mètodes que els homòlegs espanyols utilitzen per a captar, recollir, processar, creuar i desenvolupar les dades. La formació en el seu vessant més analític es va efectuar amb el Grup d’Anàlisi i Tractament de la Informació (GATI), que s’integra en la mateixa unitat.

Aquesta iniciativa respon a l’estreta col·laboració que la Policia d’Andorra manté amb la Policia espanyola gràcies a les excel·lents relacions que existeixen entre ambdues institucions i s’emmarca en la voluntat de continuar reforçant la professionalització dels policies, així com la cooperació entre els cossos i forces de seguretat.

