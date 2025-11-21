Comença a administrar-se la vacuna per a fer front a la dermatosi nodular contagiosa

D’acord amb els esforços del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia de prevenir i protegir la cabana ramadera enfront de la possible arribada al país de la malaltia de la dermatosi nodular contagiosa, el Govern informa de l’inici de la vacunació de la cabana bovina del país. S’han adquirit 3.500 dosis per a mantenir el bestiar del país lliure del virus.
Es prioritzarà l’administració d’unes 1.500 vacunes a tots els animals en edat reproductiva (≥ 2 anys d’edat); els animals de recria (≥ 1 i < 2 anys d’edat); i tots els animals que es trobin a l’engreix. La vacuna que s’administra conté només una única dosi i la protecció completa de l’animal s’assolirà 21 dies després de la injecció. Així, es farà un registre vacunal de totes les dosis que s’administrin.
La resta de vaccins adquirits (2.000) garanteixen poder disposar d’un estoc nacional suficient per a poder vacunar els caps que no s’hagin vacunat durant aquesta primera fase i també per a aquells vedells que neixin durant aquest hivern 2025-2026 i durant la primavera de l’any que ve.
El Ministeri assegura que a Andorra no s’ha detectat cap animal malalt que hagi manifestat símptomes clínics que puguin ser compatibles amb una possible sospita de la presència del virus i, per consegüent, de la malaltia.