Trucs per a tenir un bany ordenat

A la llar, un bany ben organitzat transmet sensació d’harmonia i facilita la rutina diària de tota la família. Per tal d’aconseguir-ho, cal aprofitar cada racó i escollir solucions que combinin funcionalitat i estètica. L’ordre i una bona distribució són determinants per a fer del nostre bany un entorn agradable a l’hora d’utilitzar-lo.
Comença per la zona del lavabo: si disposes de poc espai, busca elements que ajudin a mantenir els objectes imprescindibles a l’abast però sense amuntegar-los. Els dispensadors, els tovallolers i els petits accessoris col·locats a la paret o integrats al moble eviten que la superfície quedi saturada. Els organitzadors de calaixos també resulten útils per a separar productes d’higiene o maquillatge i trobar-los ràpidament.
A la dutxa, l’ordre és clau per a guanyar comoditat. Instal·lar prestatges o cistelles permet tenir gels i xampús recollits i, si es vol una solució més integrada, les fornícules a la paret són una opció minimalista i molt pràctica. Afegir penjadors per a la tovallola o el barnús a prop de la dutxa també facilita el dia a dia.
No t’oblidis de la roba bruta: un cistell específic ajuda a evitar que quedi escampada i alhora suma un punt decoratiu. Igualment, la zona del vàter pot aprofitar-se amb elements murals que deixin el terra més lliure i fàcil de netejar.
Finalment, els mobles auxiliars ofereixen espai extra per a guardar tovalloles o productes de bellesa sense destorbar.
Per Tot Sant Cugat