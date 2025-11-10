Agenda d’actes de la SAC per a les properes setmanes

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) ha donat a conèixer algunes de les activitats més interessants per a aquestes properes setmanes. Els actes es desenvoluparan en diferents parròquies i tindran lloc entre aquest novembre i el proper mes de desembre. Les propostes programades versen sobre temàtiques ben diverses:
Dilluns 17 i dimarts 18 de novembre, a les 18 hores, a l’auditori de Morabanc, se celebraran els 17ns Debats de Recerca: Ciutat i societat saludables, en coorganització amb l’Àrea de Recerca del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i Andorra Recerca + Innovació.
Dimarts, 25 de novembre, a les 19 hores, al vestíbul del Consell General, se celebrarà el Dia de la Cultura 2025 i el lliurament dels premis Àgora 2024, amb la lectura del Manifest Cultural a càrrec de Velles Cases Andorranes, secretariat Àgora Cultural 2025, i actuacions musicals.
Dimecres, 26 de novembre, a les 20 hores, a la Biblioteca Comunal Antoni Morell de la Massana, es durà a terme la presentació del llibre Percepcions d’Andorra, escrit a quatre mans per Antoni Morell i Pere Figuereda, en homenatge a l’escriptor als 5 anys de la seva mort, en català, anglès i txec. Compta amb un pròleg de Carles Ensenyat, síndic general, i un epíleg de Nemesi Marquès, exrepresentant personal del Copríncep Episcopal.
Dimarts, 9 de desembre a les 19 hores, se celebrarà a la sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna, a Andorra la Vella, la conferència: La Leishmaniosi Visceral, un repte per a la recerca multidisciplinària, a càrrec de Jesús Muro i Figueres, veterinari jubilat del Govern, doctor en veterinària per la UAB i president de l’ONG Daktari de cooperació veterinària a Uganda i a la República Democràtica del Congo, sota la premissa “One Health”.
Dimecres, 10 de desembre, a les 19 hores, al Casal Calones, a Andorra la Vella, es presentarà el llibre Conflictes bèl·lics al Pirineu que recull les ponències presentades a les 21es Trobades Culturals Pirinenques realitzades l’octubre de 2024 a la sala Magma de l’Espai Cràter d’Olot (Garrotxa), a l’entorn de guerres i altres conflictes que han patit els territoris muntanyencs situats al Pirineu al llarg de segles.